REVIEW: 'बे दुणे तीन' एका गोड गोंधळाची कहाणी! अभय- नेहा कशी करतात तीन बाळांच्या येण्याची तयारी?

BE DUNE CHAAR WEB SERIES REVIEW: झी५ वरील नवीन मराठी वेबसीरिज 'बे दुणे तीन' ची सध्या जोरदार चर्चा आहे. घरात तीन बाळं येणार असल्यावर काय परिस्थिती होते हे यात दाखवण्यात आलंय.
Payal Naik
Updated on

लेखक- भूषण सांडे

'बाळ येणार' ही बातमी प्रत्येक जोडप्यासाठी आनंदाची असते, पण जर बाळं एकाऐवजी तीन येणार असतील तर? ZEE5 वरील 'बे दुणे तीन' ही मराठी सिरीज तुम्हाला याच तिळ्यांमुळे नेहा आणि अभयच्या आयुष्यात झालेल्या गोड-हास्यमय गोंधळाची सफर घडवते. नेहा आणि अभय (क्षितिज दाते आणि शिवानी रांगोळे) यांना समजतं की त्यांच्या घरी एकाच वेळी तीन पाहुणे येणार आहेत. सुरुवातीला होणारा अमाप आनंद काही क्षणातच टेन्शन बनतो. कारण तीन बाळं म्हणजे तिप्पट खर्च, तिप्पट जबाबदारी आणि तिप्पट भावनिक आव्हान!

