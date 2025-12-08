REVIEW: 'बे दुणे तीन' एका गोड गोंधळाची कहाणी! अभय- नेहा कशी करतात तीन बाळांच्या येण्याची तयारी?

लेखक- भूषण सांडे'बाळ येणार' ही बातमी प्रत्येक जोडप्यासाठी आनंदाची असते, पण जर बाळं एकाऐवजी तीन येणार असतील तर? ZEE5 वरील 'बे दुणे तीन' ही मराठी सिरीज तुम्हाला याच तिळ्यांमुळे नेहा आणि अभयच्या आयुष्यात झालेल्या गोड-हास्यमय गोंधळाची सफर घडवते. नेहा आणि अभय (क्षितिज दाते आणि शिवानी रांगोळे) यांना समजतं की त्यांच्या घरी एकाच वेळी तीन पाहुणे येणार आहेत. सुरुवातीला होणारा अमाप आनंद काही क्षणातच टेन्शन बनतो. कारण तीन बाळं म्हणजे तिप्पट खर्च, तिप्पट जबाबदारी आणि तिप्पट भावनिक आव्हान!.तिघांना सांभाळताना येणारे आर्थिक प्रश्न आणि नवरा-बायकोच्या नात्यावर पडणारा भावनिक ताण या सिरीजमध्ये खूप वास्तववादी पद्धतीने दाखवला आहे. बाळांच्या येण्याने घरात होणारी धावपळ, जागा कमी पडणे, आणि शांतता भंग होणे... हे सगळे सीन्स तुमच्या आयुष्याशी सहज रिलेट होतील..कलाकारांची दमदार कामगिरी क्षितिज दाते आणि शिवानी रांगोळे यांनी नेहा आणि अभयच्या भूमिकांना जीवंत केले आहे. एकाच वेळी बायकोची काळजी घेणारा आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे टेन्शनमध्ये असणारा नवरा क्षितीशने फार सुंदर साकारला आहे. त्याच्या विनोदी टायमिंगमुळे अनेक सीन्समध्ये हसू आवरणे कठीण होतं. गरोदरपणात होणारे मूड स्विंग्स आणि तिघांना जन्म देण्याची तयारी करणारी नेहा शिवानीने उत्तम साकारली आहे. दोघांची ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री जबरदस्त आहे, ज्यामुळे त्यांच्या नात्यातील गोडवा आणि ताण दोन्ही प्रेक्षकांना जाणवतो. . काय आहे खास? 'बे दुणे तीन' ही सिरीज केवळ ५ भागांची असल्यामुळे ती खिळवून ठेवणारी आहे. सिरीजची पटकथा इतकी हलकीफुलकी आहे की तुम्हाला सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत हसवत राहते. साध्या-साध्या कौटुंबिक घटनांमधून निर्माण होणारा विनोद खूप प्रभावी आहे. केवळ बाळांच्या आगमनाची कथा नसून, ही सिरीज एका नवरा-बायकोच्या नात्यातील नाजूक क्षण कसे हाताळायचे, याचे सुंदर मार्गदर्शन करते. कितीही गोंधळ असला तरी एकमेकांवरचा विश्वास आणि प्रेम कसे टिकवायचे, हे प्रभावीपणे दाखवले आहे..हा केवळ एका विशिष्ट कुटुंबाचा अनुभव नसून, बाळंतपणाच्या काळात प्रत्येक मध्यमवर्गीय जोडप्याला येणाऱ्या अडचणींचे हे प्रतिबिंब आहे. 'बे दुणे तीन' ही सिरीज कुटुंबासोबत बसून पाहण्यासारखी, हळवी आणि खूप हसवणारी अशी आहे. कमी भागांमध्ये एक सुंदर, संपूर्ण कथा पाहण्याचा आनंद घ्यायचा असेल, तर ZEE5 वर ही सिरीज नक्कीच बघा. ही सिरीज लवकरच तुमच्या आवडत्या सीरिजच्या यादीत सामील होईल यात शंका नाही! .अवघ्या १३ व्या वर्षी मुलाला ब्लड कॅन्सर... मेघना जाधव यांनी सांगितली कुणालाही ठाऊक नसलेली गोष्ट, म्हणाल्या, 'रात्री दोन वाजता...' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.