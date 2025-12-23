BOX OFFICE: 'धुरंदर' ७०० कोटी पार पण मराठी सिनेमांची परिस्थिती काय? किती आहे 'उत्तर' आणि 'आशा' सिनेमाची कमाई?

गेल्या वर्षभरात अनेक मराठी आणि हिंदी आणि त्यासोबतच दाक्षिणात्य चित्रपट प्रदर्शित झाले. त्यातील काही चित्रपटांना प्रेक्षकांनी उत्तम प्रतिसाद दिला. तर काही चित्रपटांकडे पाठ फिरवली. काही चित्रपट ब्लॉकबस्टर ठरले तर काही चित्रपटांना प्रेक्षकांनी फ्लॉप ठरवलं. आता २०२५ संपताना रणवीर सिंगचा 'धुरंधर' प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. या चित्रपटाने इतर सगळ्यांचा डब्बागुल करत बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला. मात्र यासोबतच दोन मराठी चित्रपटांनीही थिएटरमध्ये हजेरी लावली. आता त्या चित्रपटांनी किती कमाई केली ते पाहूया. .'धुरंधर'सोबत २ मराठी चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आले. त्यातला एक आहे सैराट फेम अभिनेत्री रिंकू राजगुरू हिचा सामाजिक विषयावरील 'आशा' हा चित्रपट. या चित्रपटात रिंकू राजगुरू ही अंगणवाडी सेविका दाखवण्यात आलीये. घरसंसार सांभाळून तिची कामासाठी असलेली ओढ आणि तिच्यावरील जबाबदारीची जाणीव हे या चित्रपटात दाखवण्यात आलंय. उत्तम दिग्दर्शन आणि उत्कृष्ट कथा असणारा हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला. तर यासोबतच आणखी एक चित्रपट प्रदर्शित झाला तो म्हणजे 'उत्तर'. अभिनेत्री रेणुका शहाणे, अभिनय बेर्डे आणि हृता दुर्गुळे यांचा 'उत्तर' हा चित्रपट आई मुलाच्या नात्यावर भावनिकरीत्या भाष्य करतो. .किती केली कमाई?'धुरंधर' या चित्रपटाने आतापर्यन्त तब्बल ५९८ कोटींची कमाई केलीये. तर जगभरात या चित्रपटाने ७०० कोटींचा टप्पा पार केलाय. मात्र या चित्रपटाच्या वादळात दुसऱ्या मराठी चित्रपटांना बराच संघर्ष करावा लागतोय. १९ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित झालेल्या 'आशा' या चित्रपटाने पहिल्या दिवशी सुमारे ७ लाख रुपयांची कमाई केली होती. तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवशी माऊथ पब्लिसिटीचा चित्रपटाला फायदा झाला. त्यामुळे सिनेमाच्या कमाईत किंचित वाढ झाल्याचं दिसून आलं. पहिल्या तीन दिवसांत चित्रपटानं अंदाजे २२ ते २४ लाख रुपयांचा गल्ला जमवल्याचं पाहायला मिळतंय..तर 'उत्तर' सिनेमाच्या कमाईबद्दल सांगायचं तर १२ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित झालेल्या 'उत्तर' चित्रपटानंदुसऱ्या आठवड्यात पदार्पण केलं आहे. आतापर्यंत या चित्रपटाने भारतात सुमारे १.१३ कोटी रुपयांचं नेट कलेक्शन केलं असून जगभरातल्या कमाईचा आकडा आकडा १.२८ कोटी रुपयांच्या पार गेला आहे. हा चित्रपट आणखीही चांगली कामगिरी करेल अशी शक्यता वर्तवली जातेय. .मराठी अभिनेत्रीला लागली लॉटरी! नुकतीच सुरू झाली नवीन मालिका; आता चित्रपटही येणार, कोण आहे ती? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.