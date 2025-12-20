मुस्लिम मुलासोबत लग्न करण्यापूर्वी मराठी गायिकेला आईने विचारले २ प्रश्न जे विचारताना कुठलीही आई १०० वेळा विचार करेल

मराठी सिनेसृष्टीत असे अनेक कलाकार आहेत ज्यांनी आंतरजातीय विवाह केला आहे. मराठमोळी गायिका शाल्मली खोलगडे हिने आपल्या गायकीच्या जोरावर लाखो मनांवर राज्य केलं. तिचे लाखो चाहते आहेत. आपल्या हटके गायनाच्या शैलीने तिने मराठीसोबतच बॉलिवूडमध्येही स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं. ती तिच्या बिनधास्त स्वभावासाठी ओळखली जाते. शाल्मली तिची मतं बिनधास्तपाने मांडताना दिसते. तिने 'बलम पिचकारी', 'पिया के बाजार में', 'शायराना' सारख्या गाण्यांना तिचा जादुई आवाज दिला आहे. आता शाल्मलीने सांगितलेला तिच्या आईचा किस्सा चांगलाच चर्चेत आला आहे. .शाल्मली कायमच चाहत्यांमध्ये चर्चेत असते. मात्र तिने कोरोना काळात बॉयफ्रेंड फरहान शेखशी लग्न केलं तेव्हा मात्र सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या. तिच्या या निर्णयाने सगळेच शॉक झाले होते. मात्र आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत शाल्मलीने तिच्या आईचा किस्सा सांगितला आहे जेव्हा फरहानशी लग्न करण्याचा निर्णय जेव्हा आईला सांगितला तेव्हा आईने तिला फक्त दोन प्रश्न विचारले. ते ऐकून ती अक्षरशः शॉक झाली होती. मुलाखतीत शाल्मली म्हणाली, 'मी जेव्हा आईला माझ्या आणि फरहानच्या नात्याबद्दल सांगितलं तेव्हा आईला मला दोन प्रश्न विचारले. पहिला म्हणजे तुम्ही दोघे मुलांविषयी बोलले आहात का?' त्यावर मी म्हणाले की हो, आमचं मुलांबद्दल बोलणं झालं आहे.' .काय होता दुसरा प्रश्नपुढे शाल्मली म्हणाली, 'तिने अजिबात वेळ न दवडता दुसरा प्रश्न विचारला की सेक्स कसा आहे? हा प्रश्न ऐकून मी शॉक झाले. मी तिला म्हणाले की हो चांगला आहे. त्यावर तिने अगदी सहज ओके ग्रेट म्हटलं. जर या दोन प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरं नसतील, मग त्यामागे कोणतंही कारण असो, तर त्या व्यक्तीबाबत पुन्हा विचार करण्याची गरज आहे. हे असे प्रश्न होते जे सहसा कोणतेही आईवडील आपल्या मुलांना विचारत नाहीत. लग्नासारख्या मोठ्या निर्णयाआधी या दोन गोष्टी स्पष्ट असणं खूप महत्त्वाचं आहे. माझे आई-वडिल अत्यंत पुढारलेल्या विचारांचे आहेत. त्यामुळे फरहान शेखसोबत लग्न करताना मला कोणतीही अडचण आली नाही.' .गायिका शाल्मली खोलगडे हिनं 22 नोव्हेंबर 2021 रोजी फरहान शेखसोबत लग्न केलं.फरहान आणि शाल्मली यांनी कोरोना काळात घरच्या घरी अत्यंत साध्या पद्धतीनं लग्न केलं. हिंदू पद्धतीनं लग्न आणि त्यानंतर त्यांनी निकाहदेखील केला. .Asha Movie Collection: रिंकू राजगुरूच्या 'आशा'ला प्रेक्षकांची पसंती; सिनेमाने पहिल्या दिवशी किती केली कमाई? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.