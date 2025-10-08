Premier

मनोरंजन विश्व हादरलं! चित्रपटात नायिकेची भूमिका देण्याचं आमिष दाखवून अभिनेत्रीवर अत्याचार; पोलिसांनी 'या' दिग्दर्शकाला केली अटक

Director arrested in Bengaluru after TV actress files harassment case : बंगळूरमध्ये बिग बॉस ओटीटी स्पर्धक अभिनेत्रीवर चित्रपट भूमिकेचं आमिष दाखवून अत्याचार आणि मानसिक छळ केल्याप्रकरणी राजाजीनगर पोलिसांनी दिग्दर्शक हेमंत कुमारला अटक केली आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
  1. अभिनेत्रीवर अत्याचार आणि छळप्रकरणी आरोपी दिग्दर्शक हेमंतकुमार अटकेत

  2. चित्रपटात मुख्य भूमिका देण्याचं आमिष दाखवलं

  3. अभिनेत्रीच्या तक्रारीवरून राजाजीनगर पोलिसांची तातडीची कारवाई

बंगळूर : चित्रपटात नायिकेची भूमिका देण्याचे आमिष दाखवून टेलिव्हिजन अभिनेत्रीवर अत्याचार (Actress Harassment Case) आणि मानसिक छळ केल्याप्रकरणी राजाजीनगर पोलिसांनी दिग्दर्शकाला अटक केली आहे. अन्नपूर्णेश्वरीनगर येथील हेमंत कुमार (वय ३४) असे आरोपीचे नाव आहे. बिग बॉस ओटीटी स्पर्धक असलेल्या अभिनेत्रीच्या तक्रारीवरून ही कारवाई केली.

