मनोरंजन विश्व हादरलं! चित्रपटात नायिकेची भूमिका देण्याचं आमिष दाखवून अभिनेत्रीवर अत्याचार; पोलिसांनी 'या' दिग्दर्शकाला केली अटक

अभिनेत्रीवर अत्याचार आणि छळप्रकरणी आरोपी दिग्दर्शक हेमंतकुमार अटकेतचित्रपटात मुख्य भूमिका देण्याचं आमिष दाखवलंअभिनेत्रीच्या तक्रारीवरून राजाजीनगर पोलिसांची तातडीची कारवाई.बंगळूर : चित्रपटात नायिकेची भूमिका देण्याचे आमिष दाखवून टेलिव्हिजन अभिनेत्रीवर अत्याचार (Actress Harassment Case) आणि मानसिक छळ केल्याप्रकरणी राजाजीनगर पोलिसांनी दिग्दर्शकाला अटक केली आहे. अन्नपूर्णेश्वरीनगर येथील हेमंत कुमार (वय ३४) असे आरोपीचे नाव आहे. बिग बॉस ओटीटी स्पर्धक असलेल्या अभिनेत्रीच्या तक्रारीवरून ही कारवाई केली..पोलिसांच्या माहितीनुसार, २०२२ मध्ये हेमंतकुमारने (Hemant Kumar) स्वतःला दिग्दर्शक व निर्माता असल्याचे भासवून 'रिची' नावाचा चित्रपट करत असल्याचे सांगितले. त्याने अभिनेत्रीला मुख्य भूमिकेची ऑफर देत दोन लाख रुपये मानधनाचा करार केला आणि ६०,००० रुपये आगाऊ दिले. आरोपीने अभिनेत्रीवर छोटे कपडे घालण्याचा आणि अशोभनीय अभिनय करण्याचा दबाव टाकला..Anganwadi Teacher Case : 'त्या' ५० वर्षीय अंगणवाडी शिक्षिकेचा खूनच; मृतदेहाला बांधला होता लोखंडी रॉडसह दगड, ३५ वर्षीय तरुणानं का केलं कृत्य?.तसेच तो चित्रीकरणादरम्यान तिच्याशी गैरवर्तन करत असल्याचे अभिनेत्रीने तक्रारीत नमूद केले आहे. मुंबईत झालेल्या चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यानही आरोपीने तिच्याशी असभ्य वर्तन केले, असा आरोप आहे. अभिनेत्रीने प्रमोशनसाठी एकटीने जाण्यास नकार दिल्यावर हेमंतकुमारने तिला गुंडांकडून धमकावले. चित्रपटातील अनसेन्सॉर्ड दृश्ये सोशल मीडियावर पोस्ट केली. यासंदर्भात अभिनेत्रीने न्यायालयाकडून प्रतिबंधात्मक आदेशही मागवला होता..चित्रीकरण संपल्यानंतर उर्वरित मानधनही दिले नाही. तिच्या मोबाईल क्रमांकासह करारपत्र सोशल मीडियावर पोस्ट करून तिचा छळ केला. तिला आणि तिच्या आईला जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्या. १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी आरोपीने दारूच्या नशेत फोन करून पुन्हा धमक्या दिल्या आणि काही गुंड पाठवले, असा आरोप अभिनेत्रीने केला आहे..FAQsप्र. १: हेमंत कुमारला का अटक करण्यात आली?उत्तर : अभिनेत्रीवर चित्रपट भूमिकेचं आमिष दाखवून छळ आणि अत्याचार केल्याप्रकरणी अटक झाली.प्र. २: अभिनेत्रीने कोणत्या चित्रपटाची ऑफर मिळाल्याचं सांगितलं?उत्तर : 'रिची' या चित्रपटाची मुख्य भूमिका देण्याचं आमिष दाखवण्यात आलं होतं.प्र. ३: कारवाई कोणत्या पोलिस ठाण्यात झाली?उत्तर : राजाजीनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करून कारवाई करण्यात आली.