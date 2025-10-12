Mrinal Kulkarni

'मेकअप उतरवल्यावर' केवळ आत्मचरित्र नव्हे... लोकप्रिय अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णीच्या संवेदनशील लेखनाचे रसिकांना आकर्षण

Mrinal Kulkarni : लोकप्रिय अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी यांच्या 'मेकअप उतरवल्यावर' या पुस्तकात केवळ अभिनयक्षेत्राचे नव्हे, तर स्त्रियांचे कठीण प्रसंग आणि त्या कशा तगून राहिल्या यावर आधारित विचारप्रवृत्त करणारे समाजावलोकनी आणि हलकेफुलके लेख आहेत.
संपदा सोवनी

Samajavalokani Lekhan : प्रसिद्ध व्यक्तींनी प्रामुख्याने स्वत:च्या आयुष्याची कथा सांगावी, अशी उत्सुकता रसिकांना असते; पण काही ‘सेलिब्रिटी-कथने’ या ठरलेल्या आत्मचरित्री साच्यात बसत नाहीत. मराठीत अनेक अनुभवी कलाकारांनी आजूबाजूला घडणाऱ्या गोष्टींचा अन्वयार्थ लावत, त्याला स्वानुभवांची जोड देत लेखन केले आहे.

