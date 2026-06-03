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'मी खोटा लैंगिक छळाचा आरोप केलेला 'भाभाजी घर पर हैं' फेम शिल्पा शिंदेची तब्बल ११ वर्षांनी कबुली, म्हणाली...

SHILPA SHINDE OPENS UP ABOUT BHABIJI GHAR PAR HAIN CONTROVERSY: 'भाभीजी घर पर हैं' फेम अभिनेत्री शिल्पा शिंदेने तब्बल ११ वर्षांनंतर मालिकेशी संबंधित वाद आणि करिअरमधील संघर्षाबाबत मोठा खुलासा केला आहे.
SHILPA SHINDE

SHILPA SHINDE

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SHILPA SHINDE REVEALS CAREER STRUGGLES AFTER SHOW EXIT: हिंदी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा शिंदे ही तिच्या हटके अभिनयामुळे नेहमीच चर्चेत असते. परंतु २०१७ मध्ये शिल्पा शिंदे हिने निर्मात्यावर केलेल्या आरोपामुळे एकच खळबळ उडाली होती. 'भाभीजी घर पर हैं' या मालिकेचे निर्माते संजय कोहली यांच्यावर तिने लैंगिक छळाचे आरोप केले होते. तसंच मानधन न दिल्याचंही तिनं म्हटलं होतं. त्यानंतर शिल्पाने मालिका सोडली.

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