'मी खोटा लैंगिक छळाचा आरोप केलेला 'भाभाजी घर पर हैं' फेम शिल्पा शिंदेची तब्बल ११ वर्षांनी कबुली, म्हणाली...

SHILPA SHINDE REVEALS CAREER STRUGGLES AFTER SHOW EXIT: हिंदी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा शिंदे ही तिच्या हटके अभिनयामुळे नेहमीच चर्चेत असते. परंतु २०१७ मध्ये शिल्पा शिंदे हिने निर्मात्यावर केलेल्या आरोपामुळे एकच खळबळ उडाली होती. 'भाभीजी घर पर हैं' या मालिकेचे निर्माते संजय कोहली यांच्यावर तिने लैंगिक छळाचे आरोप केले होते. तसंच मानधन न दिल्याचंही तिनं म्हटलं होतं. त्यानंतर शिल्पाने मालिका सोडली. .दरम्यान आता ११ वर्षांनी शिल्पाने पहिल्यांदाच मालिकेबाबत आणि त्या आरोपाबाबत मोठा खुलासा केला आहे. शिल्पा शिंदेने नुकतीच भारत टीव्हीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत तिने मालिका विश्वामध्ये तिला या वादामुळे मालिका विश्वामध्ये काम मिळणं कमी झाल्याचं सांगितलं. .ती म्हणाली की, 'मी एकच वर्ष भाभीजी घर पर है ही मालिका केली होती. परंतु त्यावेळी मला घाबरवण्यासाठी कॉन्ट्रक्ट तयार करण्यात आले होते. तसंच १० दिवसाचं शुटिंग २ दिवसात संपवायचं आणि आता सुट्टी आहे असं सांगायचं.'.व्हाईट कॉलर माफिया - शिल्पाशिल्पा पुढे म्हणाली की, 'तो माझ्यासारख्या वाघिणीला मांजर समजून घाबरवण्याचा प्रयत्न करत होते. पुढे कुठेच काम मिळणार नाही आणि घरी बसवून ठेवेन अशा धमक्या येत होत्या. तसंच निर्मात्याने कुठेच काम मिळणार नाही यासाठी प्रयत्न केले. म्हणून मी व्हाईट कॉलर माफिया असं त्याला छातीठोकपणे सांगते.' असं ती म्हणाली. .सासर असावं तर असं! सुनेची मालिका पाहण्यासाठी लावली थेट मोठी स्क्रीन, प्राजक्ता गायकवाड पोस्ट करत म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.