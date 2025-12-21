Premier

Bhagyashree: 'मैने प्यार किया' फेम भाग्यश्री काशीच्या प्रेमात! बाबा विश्वनाथांचे दर्शन आणि बनारसी पदार्थांचा घेतला आस्वाद

Bhagyashree Kashi Visit: बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री भाग्यश्री हिने शुक्रवारी वाराणसीचा दौरा केला. वर्ष संपण्यापूर्वी बाबा विश्वनाथांचे दर्शन घेण्याची तिची इच्छा पूर्ण झाली असून, तिने बनारसच्या गल्लीबोळांतील खाद्यसंस्कृतीचाही मनसोक्त आनंद लुटला.
bhagyashree at varanasi ghat

bhagyashree at varanasi ghat

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री भाग्यश्री हिने शुक्रवारी वाराणसीचा दौरा केला. वर्ष संपण्यापूर्वी बाबा विश्वनाथांचे दर्शन घेण्याची तिची इच्छा पूर्ण झाली असून, तिने बनारसच्या गल्लीबोळांतील खाद्यसंस्कृतीचाही मनसोक्त आनंद लुटला.

Loading content, please wait...
temple
Actor
actress
Visit
Tourisim
varanasi
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com