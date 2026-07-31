हसवायला आला, पण गोंधळच करून गेला! राघव जुयालचा 'भाई तेरा स्टार है' पाहण्याआधी हा रिव्ह्यू वाचाच;

BHAI TERA STAR HAI HONEST MOVIE REVIEW: अभिनेता राघव जुयालने चित्रपटांबरोबरच वेबसीरीजमध्ये आपले अभिनयकौशल्य सिद्ध केले आहे. अलीकडेच तो आर्यन खानच्या 'बॅड्स ऑफ बॉलीवूड' या सिरीजमध्ये दिसला होता. या मालिकेतील त्याच्या कामाचे खूप कौतुक झाले होते. आता तो 'भाई तेरा स्टार है' या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीस आला आहे. विशेष म्हणजे या चित्रपटामध्ये तो मुख्य भूमिका साकारलीय..या चित्रपटाची कथा लंडनच्या हुडहुडी भरवणाऱ्या थंडीत, एकाच रात्रीत घडणारा हा गोंधळ आणि खळबळ उडवणारी अशी आहे. अजय (राघव जुयाल) हा लंडनमध्ये आपल्या अभिनयाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी धडपडणारा एक साधा व सामान्य तरुण असतो. पण क्रिकेट बेटिंगच्या विळख्यात अडकून त्याने स्वतःवर कर्जाचा डोंगर ओढवून घेतलेला असतो. .एका क्लबचा मालक फॅटी (संजय कपूर) याच्याकडून त्याने पैसे उधार घेतलेले असतात. त्यामुळे फॅटी त्याच्या मागे पैशांच्या वसुलीकरिता लागलेला असतो. त्याचे पैसे देण्यासाठी अजय एकामागोमाग एक खोटे बोलत असतो. तो त्याची गर्लफ्रेंड- रोशनीला (निहारिका एनएम), सांगतो की त्याला तिची बहीण नताशाचा (पार्वती ओमानकुट्टम) गर्भपात करायचा आहे. त्यामुळे पैशांची गरज आहे आणि त्याचवेळी तो आपल्या बहिणीला सांगतो की रोशनी गरोदर आहे आणि तिला पैशांची गरज आहे. मग पैसे उभे करण्यासाठी फॅटीचा असिस्टंट जेडी (विकल्प मेहता) आणि अजय एकापाठोपाठ एक शक्कल लढवीत असतात. मग जेडीची गर्लफ्रेन्ड चांदनी (टीना देसाई), रोशनीचा भाऊ सिड (विवान भटेना), सिडची संभाव्य गर्लफ्रेंड लैला (बरखा सिंग) आणि फॅटीची पत्नी मॅंडी (निकी वालिया) अशी काही मंडळी एकमेकांना भेटल्यानंतर ही गुंतागुंत अधिक वाढत जाते. ती संपूर्ण रात्र एका महागोंधळात बदलून जाते आणि पुढे कशा प्रकारचा गोंधळ उडतो, हे चित्रपटात पाहिलेले बरे. दिग्दर्शक विवेक अग्रवाल यांनी एका रात्रीमध्ये घडणारी ही कथा सादर केली आहे. .तसं पाहिलं तर हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्ये एका रात्रीमध्ये घडणाऱ्या कथानकांवर काही चित्रपट आलेले आहेत आणि त्यांनी आपला वेगळा ठसा उमटविला आहे. एक चालीस की लास्ट लोकल, कौन, इस रात की सुबह नहीं अशा काही चित्रपटांचा उल्लेख करावा लागेल. हा चित्रपट दिग्दर्शकाने विनोदी ढंगामध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु चुकलेले विनोदाचे टायमिंग आणि कमजोर पटकथा यामुळे त्याची फसगत झाली आहे. केवळ कलाकारांनी आपापल्या अभिनयाच्या जोरावर चित्रपटाला तारून नेले आहे. अभिनेता राघव जुयालने अजयची भूमिका समरसून साकारली आहे. त्याचा काॅमिक टायमिंग अगदी चपखल आहे. निहारिका एनएमने रोशनीची भूमिका सहजरीत्या साकारली आहे. .पार्वती ओमानकुट्टमने नताशाच्या पात्रात स्वतःची छाप सोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. बरखा सिंग, विवान भटेना, टीना देसाई आणि निकी वालिया या सर्वांनी आपापली भूमिका बऱ्यापैकी निभावल्या आहेत. मात्र, संजय कपूरने साकारलेला फॅटी वाखाणण्याजोगा झाला आहे. त्याने त्या भूमिकेत कमाल केली आहे. चित्रपटात ॲनिमेटेड ग्राफिक्स आणि लिखित संवादांचा वापर एक अनोखा प्रयोग म्हणून करण्यात आला आहे. पण काही काळानंतर तोही गोंधळात टाकणारा असाच झाला आहे. चित्रपटाचे पार्श्वसंगीत म्हणावे तसे उल्लेखनीय झालेले नाही. अमित त्रिवेदीच्या संगीताला म्हणावी तशी धार आलेली नाही. एकूणच सांगायचे झाले तर कमजोर पटकथा आणि ढिसाळ विनोद या चित्रपटात आहेत.-दोन स्टार.'धुरंधर'नंतर रणवीरची चांदीच चांदी! थेट परदेशी ब्रँडचा असणार ब्रॅड अॅम्बेसिडर, कोट्यवधींची डील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.