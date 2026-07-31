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हसवायला आला, पण गोंधळच करून गेला! राघव जुयालचा 'भाई तेरा स्टार है' पाहण्याआधी हा रिव्ह्यू वाचाच;

BHAI TERA STAR HAI MOVIE REVIEW IN MARATHI: राघव जुयालचा 'भाई तेरा स्टार है' हा चित्रपट एका रात्रीत घडणाऱ्या गोंधळावर आधारित विनोदी कथा सादर करतो. राघव आणि संजय कपूर यांच्या अभिनयामुळे चित्रपट काही प्रमाणात सावरतो.
BHAI TERA STAR HAI MOVIE REVIEW

BHAI TERA STAR HAI MOVIE REVIEW

esakal

संतोष भिंगार्डे
Updated on

BHAI TERA STAR HAI HONEST MOVIE REVIEW: अभिनेता राघव जुयालने चित्रपटांबरोबरच वेबसीरीजमध्ये आपले अभिनयकौशल्य सिद्ध केले आहे. अलीकडेच तो आर्यन खानच्या 'बॅड्स ऑफ बॉलीवूड' या सिरीजमध्ये दिसला होता. या मालिकेतील त्याच्या कामाचे खूप कौतुक झाले होते. आता तो 'भाई तेरा स्टार है' या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीस आला आहे. विशेष म्हणजे या चित्रपटामध्ये तो मुख्य भूमिका साकारलीय.

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