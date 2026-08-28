Premier

लता मंगेशकरांचं ते अजरामर गाणं, जे गाताना डोळ्यात आले होते अश्रू; 67 वर्षांनंतरही रक्षाबंधनाला प्रत्येक भाऊ-बहिणीला करतं भावुक!

BHAIYA MERE RAKHI KE BANDHAN KO NIBHANA:रक्षाबंधन म्हटलं की भाऊ-बहिणीच्या नात्याची आठवण करून देणारं ‘भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना’ हे गाणं आजही आवर्जून ऐकलं जातं.
Raksha Bandhan 2026

BHAIYA MERE RAKHI KE BANDHAN KO NIBHANA

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

LATA MANGESHKAR RAKSHA BANDHAN SONG: रक्षाबंधन म्हटलं की, भाऊ-बहिणीमध्ये असलेलं प्रेम, जिव्हाळा आणि नात्याची आठवण करुन देणारी गाणी कानावर पडतात. त्यातील एक म्हणजे 'भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना' हे गाणं आजही रक्षाबंधनाच्या दिवशी आवर्जून ऐकलं जातं. १९५९ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'छोटी बहन' सिनेमातील हे गाणं तब्बल ६७ वर्षानंतरही तितकंच लोकप्रिय आहे.

Loading content, please wait...
movie
bollywood
Entertainment Field
Raksha Bandhan
lata mangeshkar
Marathi News Esakal
www.esakal.com