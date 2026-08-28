लता मंगेशकरांचं ते अजरामर गाणं, जे गाताना डोळ्यात आले होते अश्रू; 67 वर्षांनंतरही रक्षाबंधनाला प्रत्येक भाऊ-बहिणीला करतं भावुक!

LATA MANGESHKAR RAKSHA BANDHAN SONG: रक्षाबंधन म्हटलं की, भाऊ-बहिणीमध्ये असलेलं प्रेम, जिव्हाळा आणि नात्याची आठवण करुन देणारी गाणी कानावर पडतात. त्यातील एक म्हणजे 'भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना' हे गाणं आजही रक्षाबंधनाच्या दिवशी आवर्जून ऐकलं जातं. १९५९ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'छोटी बहन' सिनेमातील हे गाणं तब्बल ६७ वर्षानंतरही तितकंच लोकप्रिय आहे..हिंदी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध दिग्दर्शक एल. व्ही. प्रसाद यांना १९५२ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या तामिळ 'एन थंगाई' सिनेमाची कथा आवडली होती. भाऊ-बहिणीचं नातं, कुटुंबाची ताकद, धोका, त्याग आणि बलिदान अशा भावनांनी भरलेली कथा म्हणजे छोटी बहन हा सिनेमा. या सिनेमात बलराज साहनी, नंदा आणि रहमान यांच्या मुख्य भूमिका होत्या. सिनेमातील ‘भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना’ हे गाणं प्रचंड हिट झालं. .आज हे गाणं रक्षाबंधनाच्या दिवशी आनंदाने ऐकलं जातं. मात्र या गाण्यामागची कथा समोर आली की त्याचे शब्द आणखी भावुक करतात. या गाण्याचे गीतकार शैलेंद्र होते. तर संगीत शंकर-जयकिशन यांनी दिलं होतं, लता मंगेशकर यांनी आपल्या सुमधुर आवाजात हे गाणं गायलं.अमला शैलेंद्र मजूमदार यांनी एका मुलाखतीत या गाण्याच्या निर्मितीमागची हळवी आठवण सांगितली होती..‘शायद वो सावन भी आए...’ या ओळी का करतात भावुक?गाण्याच्या शेवटच्या भागात शैलेंद्र यांनी बहिणीच्या विरहाची भावना अतिशय सुंदरपणे मांडली आहे. ‘शायद वो सावन भी आए, जो बहना का रंग न लाए...’ या ओळी ऐकताना आजही अनेकांच्या डोळ्यांत पाणी येतं. त्यामुळे आज रक्षाबंधनाच्या दिवशी हे गाणं ऐकलं की केवळ उत्सवाची आठवण होत नाही, तर भाऊ-बहिणीच्या नात्यातील प्रेम, विरह, त्याग आणि आठवणींची भावनिक बाजूही मनाला स्पर्शून जाते. .'ती' अभिनेत्री ललित प्रभाकरसाठी आहे बहिणीसारखी! २५० रुपयांची नोट आजही जपून ठेवली .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.