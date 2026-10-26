मराठी सिनेसृष्टी गाजवली पण २०१६ नंतर सिनेमांतून गायब!... भरत जाधव यांनी अखेर सांगितलं कारण, म्हणाले...

मराठमोळे अभिनेते भारत जाधव यांना कोणत्याही ओळखीची गरज नाही. त्यांनी 'पछाडलेला' पासून 'आता थांबायचं नाय' अशा अनेक हिट सिनेमात मुख्य भूमिका साकारल्यात. त्यांच्या चित्रपटांनी मराठी सिनेसृष्टीला एका वेगळ्या उंचीवर नेलं. त्यांचा अभिनय आणि कामाप्रती असलेली भावना प्रेक्षक जाणून आहे. विनोदी भूमिका साकारणारे भरत गंभीर भूमिकाही तितक्याच ताकदीने पेलतात. मात्र इतके हिट चित्रपट देऊनही, प्रेक्षकांचं प्रेम असूनही भरत यांनी २०१६ पासून मराठी चित्रपटांमध्ये काम करणं थांबवलं होतं. त्यानंतर ते अनेक वर्ष मराठी सिनेमात दिसले नव्हते. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यामागचं कारण सांगितलंय. .भरत यांचा 'कोण यशवंत पानसरे' ही वेब सीरिज प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे त्यानिमित्ताने मुंटाला दिलेल्या मुलाखतीत भरत म्हणाले, 'माझ्यासाठी नेहमीच कथा महत्त्वाची असते. मी माझी भूमिका कशी आहे, यापेक्षा आधी पूर्ण गोष्ट ऐकतो. त्या कथेवर दिग्दर्शकाचा किती विश्वास आहे, हेही पाहतो. लिखाण नेमकं, मुद्देसूद आणि आशयपूर्ण असेल, तर त्या कलाकृतीत काम करायला नक्कीच आवडतं. २०१६ नंतर मी काही काळ चित्रपटांमध्ये काम करणं थांबवलं होतं. कारण मला सतत एकाच प्रकारच्या भूमिका येत होत्या. मात्र, लॉकडाऊननंतर मी केलेल्या चित्रपटांमुळे माझ्या कारकिर्दीचा आलेख बदलला. मी वेगवेगळ्या धाटणीच्या भूमिका करू शकतो, हे दिग्दर्शक अन् निर्मात्यांच्याही लक्षात आलं. त्यामुळे आता विनोदी भूमिकांपलीकडे जाऊन इतर प्रकारच्या व्यक्तिरेखाही मी साकारतोय. कलाकार म्हणून वेगवेगळ्या गोष्टी करण्याची संधी मिळणं महत्त्वाचं असतंच.'.'कोण यशवंत पानसरे'बद्दल बोलताना भरत म्हणाले, ''कोण यशवंत पानसरे' या मराठी झी फाइव्हवर आलेल्या सीरिजमधला वकील निराश झालेला असतो. वकिली सोडून तो आता फक्त नोटरीचं काम करत असतो. मात्र, अचानक त्याच्या डोळ्यांसमोर एक घटना घडते आणि तो संबंधित व्यक्तीला न्याय मिळवून देण्याचा निर्धार करतो. सुरुवातीला त्याच्याकडे ठोस पुरावे नसतात. त्याच्या प्रयत्नांकडेही गांभीर्यानं पाहिलं जात नाही. तरीही तो ज्या पद्धतीनं माहिती गोळा करतो आणि हळूहळू त्या घटनेमागचं भयानक वास्तव उलगडत जातं, तो प्रवास रंजक आहे.' .ऐश्वर्या राय पेक्षाही उंच झाली लेक आराध्या बच्चन; फोटो पाहून नेटकरी चकीत, नवीन लूक पाहून म्हणतात- ही तर... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.