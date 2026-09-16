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व्हायरल होण्यासाठी काहीही? भारती सिंग सांगितल्या विनोदाच्या मर्यादा, म्हणाली...‘माझी आईसुद्धा पाहणार...’

BHARTI SINGH OPENS UP ABOUT HER FAMILY FRIENDLY COMEDY STYLE:भारती सिंगने आपल्या विनोदाच्या शैलीबाबत भाष्य केलं आहे. कौटुंबिक प्रेक्षकवर्गामुळे काही गोष्टी स्वतःच टाळत असल्याचं तिने सांगितलं.
BHARTI SINGH

BHARTI SINGH

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

BHARTI SINGH REVEALS WHY SHE AVOIDS CERTAIN JOKES IN COMEDY: विनोदाचे स्वरूपही काळानुसार बदलत गेले आहे. प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी विनोदी कलाकार वेगवेगळ्या पद्धतींचा वापर करताना दिसतात. काही जण विनोद करताना बिनधास्तपणे कोणत्याही विषयाला हात घालतात, तर काही जण सभ्य आणि कौटुंबिक विनोदाला प्राधान्य देतात. त्यात सोशल मीडियामुळे सतत नवा आणि लक्षवेधी आशय देण्याचा दबावही वाढला आहे. अशा परिस्थितीत विनोदी कलाकार भारती सिंगने मात्र आपल्या विनोदाबाबत ठरावीक मर्यादा ठेवत असल्याचे सांगितले आहे.

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