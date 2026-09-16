व्हायरल होण्यासाठी काहीही? भारती सिंग सांगितल्या विनोदाच्या मर्यादा, म्हणाली...‘माझी आईसुद्धा पाहणार...’

BHARTI SINGH REVEALS WHY SHE AVOIDS CERTAIN JOKES IN COMEDY: विनोदाचे स्वरूपही काळानुसार बदलत गेले आहे. प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी विनोदी कलाकार वेगवेगळ्या पद्धतींचा वापर करताना दिसतात. काही जण विनोद करताना बिनधास्तपणे कोणत्याही विषयाला हात घालतात, तर काही जण सभ्य आणि कौटुंबिक विनोदाला प्राधान्य देतात. त्यात सोशल मीडियामुळे सतत नवा आणि लक्षवेधी आशय देण्याचा दबावही वाढला आहे. अशा परिस्थितीत विनोदी कलाकार भारती सिंगने मात्र आपल्या विनोदाबाबत ठरावीक मर्यादा ठेवत असल्याचे सांगितले आहे. .भारतीने सांगितले की, तिचा प्रेक्षकवर्ग कौटुंबिक असल्यामुळे ती विनोद करताना स्वतःच काही गोष्टी टाळते. याबद्दल बोलताना ती म्हणाली, 'विनोदी कलाकारांवर प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेईल, असा आशय तयार करण्याचा खूप दबाव असतो. प्रत्येकाची लोकांना हसवण्याची पद्धत वेगळी असते. काही जण स्वस्त विनोदाचा आधार घेतात, तर काही जण सभ्य विनोद करतात. माझा प्रेक्षकवर्ग कौटुंबिक आहे, त्यामुळे मी त्याचा विचार करते. माझी आईसुद्धा हे पाहणार आहे, हे लक्षात ठेवून मी काही गोष्टी स्वत:च टाळते..भारतीच्या मते, विनोद करण्याच्या प्रत्येक कलाकाराच्या पद्धती वेगळ्या असतात. काही कलाकारांना बोल्ड किंवा थेट विनोद करण्यात सहजता वाटते, तर काही कलाकार परिस्थितीजन्य आणि कौटुंबिक विनोदातून प्रेक्षकांना हसवतात. त्यामुळे विनोदासाठी एकच पद्धत योग्य आहे असे म्हणता येणार नाही..आता भारती सिंगच्या या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा मनोरंजन क्षेत्रातील विनोदाची बदलती शैली आणि कलाकारांवरील वाढता सोशल मीडिया दबाव चर्चेत आलाय. प्रेक्षकांना हसवतानाच आपली एक मर्यादा निश्चित ठेवण्याची तिची भूमिका सध्या लक्ष वेधून घेत आहे. सोशल मीडियावर तिच्या या भूमिकेचं कौतूक केलं जातय. .प्रेम, मैत्री अन् स्वतःला शोधण्याची भन्नाट गोष्ट!आलिया भट्टचा ‘डोन्ट बी शाय’चा ट्रेलर पाहिलात का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.