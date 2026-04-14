घरी गणपती बसवल्याने आमचे बौद्ध बांधव संतापलेले... 'त्या' वादावर भाऊ कदम यांनी सोडलं मौन; म्हणाले, 'माझ्या बायकोची...'

'चला हवा येऊ द्या' मधून प्रेक्षकांच्या मनामनात आणि घराघरात पोहोचलेले लोकप्रिय अभिनेते भाऊ कदम यांनी आपल्या विनोदाने संपूर्ण महाराष्ट्राला वेड लावलं. त्यांनी 'फू बाई फू' मध्येही दमदार स्कीट सादर केलेली. मात्र चाहत्यांची कलाकारांवर बारीक नजर असते. त्यांनी काहीही चुकीचं केलेलं वाटलं की चाहते त्यांना लगेच टोकतात. इतकंच नाही तर कलाकार समाजात कसा वागतो याकडेही प्रेक्षकांचं लक्ष असतं. असाच एक वाद भाऊ कदम यांनी घरी गणपती बसवल्याने झाला होता. आता अभिनेत्याने पहिल्यांदाच या विषयावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. .भाऊ कदम यांनी घरी गणपती बसवल्याने बौद्ध समाजातील लोकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या. त्यांनी भाऊ कदम यांना समज दिली होती. त्यानंतर भाऊंनी माफी देखील मागितलेली. आता सागर खापरे यांच्या पॉडकास्टमध्ये भाऊ यांनी तेव्हा नेमकं काय घडलेलं हे सांगितलं आहे. भाऊ म्हणाले, 'माझ्या बायकोची आणि माझी जात वेगवेगळी आहे. तिच्या घरी गणपती यायचा. तेव्हा मला कोणीतरी शाडूच्या मातीचा गणपती भेट म्हणून दिला होता. इकोफ्रेंडली मूर्ती होती…ती मी घरी घेऊन गेलो. बायकोला सुद्धा मूर्ती आवडली. त्यावेळी आमच्याकडे शूट करायला एका न्यूज चॅनेलचे लोक आले होते. त्याचे व्हिडीओ सर्वत्र व्हायरल झाले. भाऊ कदमच्या घरचा गणपती म्हणून...' .ते पुढे म्हणाले, 'त्यानंतर आमचे जे बौद्ध बांधव आहेत, ते म्हणाले 'हे बरोबर नाही'. मी म्हटलं सॉरी मला माहीत नव्हतं… याचे एवढे पडसाद उमटतील याची मला खरंच कल्पना नव्हती. त्यावेळी मी कोणालाच काहीच उत्तर दिलं नाही. आपण कोणासाठी तरी आदर्श ठरतोय…मला पाहून जर कोणी मोठं होत असेल आणि हे जर त्यांना नको असेल…तर बरोबर आहे तुमचं, आपण त्याचा मान राखायला हवा. मी आता यापुढे तसं करणार नाही. आता पर्यंत नाही केलं मग कधी.' .भाऊ नुकतेच 'प्रेमाची गोष्ट २' या सिनेमात दिसले होते. ते लवकरच निलेश साबळेसोबत एका चित्रपटात दिसणारा आहेत. तर 'सिरियल किलर' या नाटकात महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारत आहेत.