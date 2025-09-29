प्रेक्षकांना ते बघायचं नाही... सिनेसृष्टीतील स्पर्धेबद्दल भाऊ कदम म्हणाले- 'तर कदाचित मी फसेन'

आपल्या अभिनयाने छोट्या पडद्यासह मोठा पडदाही गाजवणारा अवलिया कलाकार म्हणजे भाऊ कदम. 'चला हवा येऊ द्या' मधून त्यांना प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. या कार्यक्रमातून एक वेगळा भाऊ कदम प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. त्यांच्या विनोदाच्या टायमिंगने त्यांनी भल्याभल्यांच्या तोंडाला फेस आणला. त्यांच्या प्रत्येक भूमिकेने प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. नुकतेच भाऊ कदम हिंदी चित्रपट 'इन्स्पेक्टर झेंडे'मध्ये झळकलेत. त्यानिमित्ताने त्यांनी दिलेली एक मुलाखत सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. .भाऊ कदम यांनी नुकतीच 'मुक्काम पोस्ट मनोरंज'ला मुलाखत दिली. यात त्यांना सिनेसृष्टीतील स्पर्धेबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. याबद्दल बोलताना ते म्हणाले, 'दादा कोंडके साहेबांचं उदाहरण आहे. त्यांनी ती स्टाईल केली, जी लोकांना आवडायची. तर माझं काम लोकच बघणार आहेत आणि तेच ठरवणार आहेत. लोकांचं म्हणणं हेच असतं की, आम्हाला तुम्ही वेगळं काही देऊ नका. आपण वेगळं करायला जातो आणि लोकांना ते आवडत नाही. त्यांना तेच आवडतं, जे त्यांना हवंय आणि मी ते देतो. आता काही लोकं वेगळं करायला गेले, तर त्यामध्ये ते फसले आहेत. '.ते पुढे म्हणाले, 'मी इंडस्ट्रीतल्या लोकांना दाखवेन की, मला या गोष्टी येतात. पण, प्रेक्षकांना ते बघायचं नाही. लोक म्हणतील की, तू विनोदी करतोस, तर विनोदी कर. त्यामुळे जे मला येतं, तेच मी करीत राहणार आहे. वेगळं करायला गेलं तर मी कदाचित फसेन. मी केदार शिंदेंच्या एका मालिकेच्या एका एपिसोडमध्ये काम केलं होतं. ‘मधू अन् इथे चंद्र तिथे’ नावाची ती मालिका होती. त्यामध्ये मी एका आंधळ्या व्यक्तीची भूमिका साकारली होती. तर ती पाहिल्यावर मला सचिन पिळगांवकरांचा फोन आला होता. भूमिका छान केली आहेस, म्हणून त्यांनी कौतुक केलं होतं. तेव्हा मला लोक ओळखत नव्हते. पण, आता मी जर करायला गेलो, तर कदाचित लोकांना आवडणार नाही.' .दुर्गा पूजेच्या कार्यक्रमात एकमेकींला मिठी मारून रडल्या काजोल अन् राणी मुखर्जी; ही व्यक्ती ठरली कारण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.