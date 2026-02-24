आपका क्या रेट है! प्रसिद्ध गायिकेला विचारला अश्लिल प्रश्न, तिने पायातली चप्पल काढली अन्....

SHOCKING INCIDENT IN BIHAR: प्रसिद्ध गायिकेसोबत एक धक्कादायक प्रकार घडला. एका गाण्याच्या कार्यक्रमात एक गायिकेला 'आपका क्या रेट है' असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यानंतर चिडलेल्या गायिकेनं चक्क बोलणाऱ्या व्यक्तीवर पायातली चप्पल काढून मारण्यास सुरुवात केली. यावेळी काही लोकांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्नही केला. सध्या सोशल मीडियावर घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .ही घटना बिहारमधील सारण इथं घडली. प्रसिद्ध गायिका निशा उपाध्याय यांच्या गाण्याच्या कार्यक्रम सुरु होता. सगळे गाणं ऐकण्यात मग्न होतं. इतकं वातावरण चांगलं असताना कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करणाऱ्या व्यक्तीनं गायिकाला 'आपका क्या रेट है' असा प्रश्न विचारला. हे ऐकताच गायिका त्याच्या अंगावर धावून गेली. .गायिकेनं पायातली चप्पल काढली आणि त्या सूत्रसंचलन करणाऱ्या व्यक्तीच्या अंगावर धावून गेली. यावेळी उपस्थित असलेल्या लोकांनी तिला अडवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु यानंतरही गायिका जोरजोरात त्याला ओरडताना पहायला मिळाली. हा सगळा प्रकार घडल्यानंतर गायिका मंच सोडून गेली. लोकांनी तिला अडवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु गायिका प्रचंड संतापली होती. .सध्या निशा उपाध्याय यांचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. अनेकांनी व्हिडिओवर कमेंट्स करत संताप व्यक्त केलाय. व्हिडिओवर मोठ्या प्रमाणात कमेंट करत गायिकेनं योग्यचं केल्याचं अनेकांनी म्हटलंय. .'तुझं नशीबच खूप चांगलं आहे गं' म्हणणाऱ्या बायकांना तेजश्री प्रधानने सुनावलं; म्हणाली, 'मी रात्रभर रडले...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.