12,000 विद्यार्थ्यांसमोर ‘भूत बंगला’चे दणदणीत प्रमोशन; अक्षय कुमार-वामिका गब्बींची एरियल एंट्री पाहून चाहते थक्क

Bhooth Bangala Movie Promotion Viral Video : भूतबंगला सिनेमाच्या प्रोमोशनला सुरुवात झालीये. एका कॉलेज इव्हेन्टमध्ये अक्षय आणि वामिकाने जबरदस्त एंट्री घेतली. सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ चर्चेत आहे.
kimaya narayan
Entertainment News : १४ वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर, बॉलिवूडमधील सर्वांची आवडती अभिनेता-दिग्दर्शक जोडी अक्षय कुमार आणि प्रियदर्शन ‘भूत बंगला’साठी पुन्हा एकत्र आली आहे. चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साह निर्माण झाला आहे. हिंदी चित्रपटसृष्टीला काही आयकॉनिक कॉमेडी चित्रपट देणारी ही जोडी यावेळी हॉरर-कॉमेडीसह परतत आहे.

