12,000 विद्यार्थ्यांसमोर ‘भूत बंगला’चे दणदणीत प्रमोशन; अक्षय कुमार-वामिका गब्बींची एरियल एंट्री पाहून चाहते थक्क

Entertainment News : १४ वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर, बॉलिवूडमधील सर्वांची आवडती अभिनेता-दिग्दर्शक जोडी अक्षय कुमार आणि प्रियदर्शन 'भूत बंगला'साठी पुन्हा एकत्र आली आहे. चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साह निर्माण झाला आहे. हिंदी चित्रपटसृष्टीला काही आयकॉनिक कॉमेडी चित्रपट देणारी ही जोडी यावेळी हॉरर-कॉमेडीसह परतत आहे. .भीती आणि विनोदाचा समतोल साधणारा हा चित्रपट प्रेक्षकांना भन्नाट अनुभव देणार आहे. Balaji Motion Picturesच्या पाठिंब्याने तयार होत असलेला हा सिनेमा त्यांच्या खास विनोदशैली, अप्रतिम कॉमिक टाइमिंग आणि पूर्वीच्या सहकार्यांना 'कल्ट क्लासिक' बनवणाऱ्या मनोरंजनाची आठवण करून देणार आहे..चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी अक्षय कुमार आपल्या सहकलाकार वामिका गब्बीसोबत एका कॉलेज कॅम्पसमध्ये प्रमोशनसाठी पोहोचले. या कार्यक्रमाला तब्बल १०,००० ते १२,००० विद्यार्थ्यांची गर्दी उसळली होती. संपूर्ण परिसरात उत्साह, जल्लोष आणि टाळ्यांचा कडकडाट घुमत होता. दोघांनी एरियल सेटअपद्वारे आकाशातून भव्य एंट्री घेतली आणि 'राम जी आके भला करेंगे' या जोशपूर्ण गाण्यावर ही एंट्री अधिकच रंगतदार ठरली..हा कार्यक्रम एक व्हिज्युअल ट्रीट ठरला. अक्षय आणि वामिका यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या उत्साहात भर घातली. त्यांच्या ऊर्जावान आणि मस्तीखोर अंदाजाने उपस्थित प्रत्येकाला भारावून टाकले. जमलेली प्रचंड गर्दी आणि मिळालेला प्रतिसाद पाहता, अक्षय कुमार-प्रियदर्शन ही 'OG' जोडी पुन्हा मोठ्या पडद्यावर पाहण्यासाठी प्रेक्षक किती उत्सुक आहेत, हे स्पष्ट झाले..'भूत बंगला' हा चित्रपट Balaji Telefilms Limitedची विभागणी असलेल्या Balaji Motion Pictures आणि Cape of Good Films यांच्या संयुक्त विद्यमाने सादर केला जात आहे. चित्रपटात अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू आणि राजपाल यादव प्रमुख भूमिकेत आहेत. दिग्दर्शन प्रियदर्शन यांचे असून निर्माते अक्षय कुमार, शोभा कपूर आणि एकता आर कपूर आहेत. हा चित्रपट १० एप्रिल २०२६ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.