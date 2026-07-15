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‘कॅन वी अटेंड युअर वेडिंग?’ म्हणत भूषण प्रधान- सायली पाटील पोहोचले चाहत्यांच्या लग्नात; व्हिडिओ व्हायरल!

BHUSHAN PRADHAN SAYALI PATIL: काही निवडक लग्नसोहळ्यांना भूषण आणि सायलीने उपस्थित राहात नवविवाहितांना आयुष्यभर लक्षात राहील, असं सरप्राईज दिलं.
bhushan pradhan and sayli patil

bhushan pradhan and sayli patil

esakal

Payal Naik
Updated on

रेडबेल मीडिया आणि पॅनोरमा स्टुडिओज प्रस्तुत आगामी मराठी चित्रपट ‘स्वप्नसुंदरी’ या चित्रपटाची सध्या जोरदार चर्चा रंगली आहे आणि ही चर्चा जरा वेगळ्याच कारणासाठी रंगली आहे. कारण असं की, सध्या भूषण प्रधान आणि सायली पाटील आपल्या चाहत्यांच्या लग्नात जाऊन त्यांना सरप्राईज देत आहेत.

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