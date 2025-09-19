आम्ही नक्की काय समजायचं? भूषण प्रधानने शेअर केले अभिनेत्रीसोबतचे फोटो; पण प्रेक्षकांना वेगळीच शंका, चर्चांना उधाण

आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं करणारा लोकप्रिय अभिनेता भूषण प्रधान याने अनेक चित्रपटात उत्तम भूमिका साकारल्या आहेत. त्याचा चाहतावर्गही प्रचंड मोठा आहे. तो त्याच्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक आयुष्यासाठी चाहत्यांमध्ये चर्चेत असतो. मराठीतला चॉकलेट बॉय म्हणूनही ती चाहत्यांमध्ये लोकप्रिय आहे. अशातच आता भूषण पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर चर्चेत आलाय. त्याचं कारण म्हणजे त्याची नवी पोस्ट. भूषणने अभिनेत्रीसोबतचे काही फोटो शेअर केलेत जे पाहून चाहते चकीत झालेत. .भूषण कायम सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात असतो. यापूर्वी तो त्याच्या घरातील गणपतीमुळे चर्चेत होता. मात्र आता चाहत्यांमध्ये वेगळीच चर्चा सुरू आहे. भूषणने अभिनेत्री केतकी नारायणसोबतचे काही फोटो चाहत्यांसोबत शेअर केले आहेत. या फोटोंमध्ये ते पारंपरिक कपड्यात दिसतायत. भूषणने लाल रंगाचा कुर्ता घातला आहे. तर केतकीने पांढऱ्या रंगाची साडी नेसली आहे. त्या दोघांच्याही कपड्यांवर मंत्र लिहिले आहेत. मात्र त्यांच्या कपड्यांपेक्षा जास्त चर्चा त्यांच्या पोझची रंगलीये. त्यांनी मॅटर्निटी फोटोशूटसारखे फोटो शेअर केले आहेत. एका फोटोत त्यांनी मॅटर्निटी फोटोसारखी पोझ दिलीये. ज्यामुळे चाहते संभ्रमात पडलेत. .ही पोस्ट शेअर करत त्यांनी लिहिलं, 'आमच्याकडे एक गोड सरप्राइज आहे.' यावर नेटकऱ्यांनीही त्याला अनेक प्रश्न विचारलेत. एकाने लिहिलं, 'एक मिनिट तुझं लग्न कधी झालं?' दुसऱ्याने लिहिलं, 'हे कधी घडलं?', 'गेल्या दिवाळीत तो म्हणाला होता की लग्नाचं प्लॅनिंग करतोय...' तर अनेकांनी तू लग्न केलंय की लग्नाआधीच गुडन्यूज दिलीये? असा प्रश्न विचारलाय. आता भूषण आणि केतकीकडे खरंच गुडन्यूज आहे? की कोणत्या प्रोजेक्टच्या प्रमोशनचा हा भाग आहे, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. पण, त्याच्या या पोस्टने चाहत्यांची उत्सुकता मात्र वाढवली आहे. .'दशावतार'चा बॉक्स ऑफिसवर धुरळा! वीक डे असूनही छप्परफाड कमाई; ६ दिवसात कमावले तब्बल इतके कोटी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.