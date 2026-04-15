अखेर भूषण प्रधानची स्वप्नसुंदरी समोर आलीच! कोण आहे ती? खास पोस्ट करत दाखवला चेहरा

गेल्या काही महिन्यात अनेक मराठी कलाकार लग्नबंधनात अडकलेत. अनेक कलाकारांनी आपल्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडसोबत लग्नगाठ बांधली. तर काहींनी अरेंज मॅरेज केलं. कुणी खुल्लमखुल्ला आपलं प्रेम जगासमोर सांगितलं. तर कुणी सस्पेन्स ठेवला. लोकप्रिय मराठी अभिनेता भूषण प्रधान यानेही एक पोस्ट शेअर करत चाहत्यांना चकीत केलेलं. या पोस्टमध्ये तो एका मुलीसोबत दिसत होता. आता त्याच्या या पोस्टमधील मुलीचा चेहरा समोर आलाय. त्याने एक पोस्ट करत तिच्यासोबतचा फोटो शेअर केलाय. .भूषण हा मराठीमधील हॅण्डसम अभिनेत्यांपैकी एक आहे. त्याच्या फिटनेसचीही चाहत्यांमध्ये चर्चा असते. तो कायमच त्याच्या प्रोफेशनल आयुष्यासोबतच वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत असतो. अशातच त्याने एका मुलीसोबतचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला होता. या फोटोमध्ये त्याने २४ जुलै २०२६ ही तारिख सुद्धा दिली आहे. त्याचा फोटो पाहून अनेकांनी भूषण लग्न करणार असल्याचं म्हटलं. त्याच्या पोस्टवर अनेकांनी शुभेच्छांचा वर्षावर केला. तर अनेक नेटकऱ्यांनी 'तु खरंच लग्न करतोय का?' असा प्रश्न विचारला होता. मात्र भूषण लग्न करत नाहीये. तर हा सगळा त्याच्या आगामी चित्रपटाच्या प्रमोशनचा भाग होता. .भूषणने शेअर केलेल्या फोटोमध्ये त्याने एका मुलीला मिठी मारली होती. ही मुलगी दुसरी तिसरी कुणी नसून 'घर बंदूक बिरयाणी' फेम सायली पाटील आहे. सायली आणि भूषण लवकरच एका नवीन चित्रपटात दिसणार आहेत. या चित्रपटाचं नाव आहे स्वप्नसुंदरी. २४ जुलै २०२६ रोजी हा चित्रपट प्रदर्शित होतोय. या चित्रपटाचं नवीन पोस्टर भूषणने शेअर केलंय. यात त्याने सायलीसोबतचा फोटो शेअर करत लिहिलं, 'तुमच्यापैकी अनेकांनी मला अगदी मनापासून आपुलकीने शुभेच्छा दिल्या. त्या मी मनात जपून ठेवणार आहे.' .त्याने पुढे लिहिलं, 'आणि खरं सांगायचं तर तुम्ही ज्या आनंदाने आणि उत्साहाने प्रतिक्रिया दिल्यात तसाच आनंद आणि प्रतिक्रिया मी अनेक वर्षांपासून माझ्या एखाद्या चित्रपटासाठी अनुभवायची वाट पाहत होतो. कदाचित मी तुम्हाला थोडंसं वैयक्तिक अशा भावनेस सामील केलं असेल. पण हा चित्रपट माझ्यासाठी तितकाच जवळचा आहे. 'स्वप्नसुंदरी'.' भूषणच्या या पोस्टवर अनेकांनी त्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत.