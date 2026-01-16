Premier

ना राधा पाटील ना दीपाली सय्यद; 'या' सदस्याला मिळालीत सगळ्यात जास्त मतं; पाहा 'बिग बॉस मराठी ६'चा व्होटिंग ट्रेंड

BIGG BOSS MARATHI VOTING TRENDS: या आठवड्याचे व्होटिंग ट्रेंड समोर आलेत. या आठवड्यात कोणत्या सदस्याला जास्त मतं मिळाली आहेत आणि कोणाला कमी मिळाली आहेत हे यावरून स्पष्ट होतंय.
छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय कार्यक्रम 'बिग बॉस मराठी ६' मध्ये आता खरा राडा सुरू व्हायला सुरुवात झालीये. पहिल्या दिवशीच स्पर्धकांमध्ये बाचाबाची झाली होती. तन्वी कोलते हिने सागर कारंडे याच्याशी बाचाबाची केली. शिवाय त्याला नॉमिनेट केलं. त्याच्या प्रोफेशनबद्दलही वक्तव्य केलं. तर दुसरीकडे तिने दीपाली सय्यद हिच्याशीदेखील वाद घातला. तर राधा पाटील आणि दीपाली सय्यद यांच्यातही वाद झालेला पाहायला मिळाला. राधाच्या डान्सवरून दीपालीने केलेली टीका तिला आवडली नव्हती. या आठवड्यात एकूण ९ जण नॉमिनेट झाले होते. आता त्यातील कुणाला जास्त मतं मिळाली आहेत आणि कुणाला कमी मतं मिळाली आहेत.

