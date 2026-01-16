BBM6: कमरेत वाकली तर मोडशील का? सोनालीची झाडू मारण्याची स्टाइल पाहून घरातल्यांनी उडवली खिल्ली; नेटकरी म्हणाले

सध्या सगळीकडे 'बिग बॉस मराठी ६' ची हवा आहे. घरात भांड्याला भांडं लागायला सुरुवात झालीये. गेल्या काही दिवसात घरातले सदस्य एकमेकांना टार्गेट करताना दिसतायत. याआधी घरात आलेल्या तन्वी कोलते हिने सागर कारंडे याच्याशी बाचाबाची केली. शिवाय त्याला नॉमिनेट केलं. त्याच्या प्रोफेशनबद्दलही वक्तव्य केलं. तर दुसरीकडे तिने दीपाली सय्यद हिच्याशीदेखील वाद घातला. तर राधा पाटील आणि दीपाली सय्यद यांच्यातही वाद झालेला पाहायला मिळाला. राधाच्या डान्सवरून दीपालीने केलेली टीका तिला आवडली नव्हती. मात्र आता सोनाली राऊत प्रेक्षकांच्या नजरेत आलीये. तिच्या झाडू मारण्याच्या स्टाइलची घरातल्यांनी खिल्ली उडवलीये. .कलर्स मराठीने सोनालीचा एक व्हिडिओ शेअर केलाय ज्यात राकेश बापट घरातील इतर सदस्यांना सोनालीच्या कचरा काढण्याबद्दल सांगतोय. त्याच्यासमोर सागर कारंडे, दीपाली सय्यद, प्राजक्ता शुक्रे, दिव्या आणि ओंकार बसलेले आहेत. राकेश म्हणतो, 'ती आली माझ्या मागून झाडू घेऊन आणि झाडू काढायला लागली. अशी झाडू काढते.' त्यावर सगळे हसू लागतात. तर दुसरीकडे ती उभी राहून झाडू काढताना दिसते. तिच्या दुसऱ्या हातात टिशू पेपर आहे. तिला उभ्याने झाडू काढताना पाहून पुन्हा एकदा सगळे हसू लागतात. .त्यावर प्रेक्षकांनीही आपल्या प्रतिक्रिया दिल्यात. एकाने लिहिलं, 'असं उभ्याने झाडू कोण काढतं?' आणखी एकाने लिहिलं, 'अरे थोडीशी वाकली तर मोडशील का?' तर अनेकांनी हसण्याचे इमोजी शेअर केले आहेत. तर एकाने सलमान तिला यावरून खूप बोलला असल्याचं सांगितलं. आता सोनाली तिचा खेळ कसा दाखवते हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. .ते लोक सहज विसरले... तेजश्री प्रधानची खास पोस्ट; आणखी एक हटके लूक शेअर करत लिहिली मनातली गोष्ट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.