Premier

BBM6: कमरेत वाकली तर मोडशील का? सोनालीची झाडू मारण्याची स्टाइल पाहून घरातल्यांनी उडवली खिल्ली; नेटकरी म्हणाले-

Bigg Boss Marathi 6 Sonali Raut: 'बिग बॉस मराठी ६' मध्ये आलेली सोनाली राऊत हिचा झाडू मारतानाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
bbm6 sonali raut

bbm6 sonali raut

esakal

Payal Naik
Updated on

सध्या सगळीकडे 'बिग बॉस मराठी ६' ची हवा आहे. घरात भांड्याला भांडं लागायला सुरुवात झालीये. गेल्या काही दिवसात घरातले सदस्य एकमेकांना टार्गेट करताना दिसतायत. याआधी घरात आलेल्या तन्वी कोलते हिने सागर कारंडे याच्याशी बाचाबाची केली. शिवाय त्याला नॉमिनेट केलं. त्याच्या प्रोफेशनबद्दलही वक्तव्य केलं. तर दुसरीकडे तिने दीपाली सय्यद हिच्याशीदेखील वाद घातला. तर राधा पाटील आणि दीपाली सय्यद यांच्यातही वाद झालेला पाहायला मिळाला. राधाच्या डान्सवरून दीपालीने केलेली टीका तिला आवडली नव्हती. मात्र आता सोनाली राऊत प्रेक्षकांच्या नजरेत आलीये. तिच्या झाडू मारण्याच्या स्टाइलची घरातल्यांनी खिल्ली उडवलीये.

Loading content, please wait...
Entertainment news
marathi bigg boss
Entertainment Field
marathi entertainment
bigg boss
bigg boss marathi 6

Related Stories

No stories found.