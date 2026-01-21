कशी होते 'बिग बॉस मराठी'च्या स्पर्धकांची निवड? क्रिएटिव्ह डिरेक्टरने सांगितली आतली गोष्ट; म्हणतो- बिग बॉस तुम्हाला शोधतं...

आठवड्याभरापूर्वी 'बिग बॉस मराठी ६' सुरू झालाय. यात अनेक राडे झाले, भांडणं झाली, स्पर्धक एकमेकांच्या अंगावर धावून गेले. या सीझनमध्ये आलेल्या स्पर्धकांनी त्यांची खरी रूपं दाखवायला सुरुवात केलीये. असं असलं तरी हा सीझनदेखील प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेण्यात यशस्वी ठरतोय. मात्र 'बिग बॉस मध्ये जाण्यासाठी नेमकं काय करावं लागतं, कशी होते 'बिग बॉसच्या स्पर्धकांतजी कास्टिंग, असे अनेक प्रश्न तुम्हाला पडले असतील. काही दिवसांपूर्वी या कार्यक्रमाच्या क्रिएटिव्ह हेडने दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी याबद्दल माहिती दिली आहे. .'बिग बॉस मराठी ६'चे क्रिएटिव्ह डिरेक्टर केतन माणगावकर यांनी काही दिवसांपूर्वी रेडिओ सिटीला मुलाखत दिली होती. यात बोलताना ते म्हणाले, ''बिग बॉसचे स्पर्धक शोधण्यासाठी टीम खूप मेहनत करत असते. आमची प्रोसेस सुरू झालीये मागचा सीझन संपल्या संपल्या. वर्षभर सुरू असते. आता एक बरं झालं की सोशल मीडिया आहे, बातम्या बघत असतो, लक्ष ठेवून असतो वर्षभरात. जसं शोनाली काय करते, हे करते, ते करते, फक्त कॉंट्रोव्हर्सी नाही तर काही चांगल्या गोष्टीही लोकं करत असतात. पॉप्युलर होत असतात. फॅन फॉलोविंग कसं आहे. स्थानिक पातळीवर काय सुरू आहे.'.सुरज तिसऱ्या सीझनमध्ये दिसला असता ते पुढे म्हणाले, 'म्हणजे सुरजचं उदाहरण द्यायचं झालं तर त्याचं नाव आमच्या डोक्यात सीझन ३ ला आलं होतं. पण मध्येच टिक टॉक बंद झालं. मग तो गायब झाला. मग परत तो इंस्टाग्रामवर वर यायला लागला. आणि मग पाचव्या सीझनला आम्ही त्याचं नाव घेतलं. आम्ही २ वर्ष घेतली. शिव ठाकरेसोबतही तेच घडलं. तो आला सीझन १ पासून, रोडीज पासून आमच्या डोक्यात होता. पण तो आला सीझन २ ला. वर्षभर ही प्रोसेस सुरू असते. आता काय झालंय ना सगळ्यांना 'बिग बॉस' मध्ये यायचंय. पण हा शो सगळ्यांसाठी असला तरी सगळ्यांसाठी नाहीये. तो सेलिब्रिटी शो आहे. तुम्ही 'बिग बॉस' पर्यंत नाही पोहोचू शकत, 'बिग बॉस' तुमच्यापर्यंत पोहोचणार.' .ते पुढे म्हणाले, 'मला वाईट वाटतं. खूप लोकांचं वाईट वाटतं. खूप लोक मेसेज करत असतात. सगळ्यांना रिप्लाय नाही देता येत. खूप लोक सजेस्ट करतात. इंडस्ट्रीमधली लोकंही सांगतात अरे याला घ्या. पण नाही शक्य होत. सगळे इंटरटेन होतील अशे १५- १६ जण निवडायचे असतात. पण जेव्हा तुम्ही 'बिग बॉस करता तेव्हा तुमची तयारी असली पाहिजे की १० टक्के कौतुक आणि ९० टक्के शिव्या मिळणार आहेत.' या सीझनमध्येही १७ स्पर्धक घरात आले आहेत. आता यात कोण बाजी मारणार हे वेळच सांगेल. .झाकीर खानने जाहीर केला ब्रेक घेण्याचा निर्णय; युट्युब अन् स्टॅण्डअपमधून किती कमाई करतो कॉमेडियन?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.