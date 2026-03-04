"तर ते नक्कीच अतिप्रसंग करू शकतात..." आयेशा खानचा धक्कादायक खुलासा! म्हणाली, रोज अश्लिल मॅसेज, कमेंट्स...

AYESHA KHAN ON RECEIVING OBSCENE COMMENTS DAILY: बिग बॉस 17 ची स्पर्धक आयेशा खान ही तिच्या स्वभावामुळे सौंदर्यामुळे ओळखली जाते. सोशल मीडियावर ती अॅक्टिव्ह असते. आयुष्यातील घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टी ती चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. धुरंदर सिनेमातील आयटम साँगमुळे ती चर्चेत आली होती. मात्र आता सोशल मीडियावर तिला अनेक अश्लील कमेंट्स, मॅसेज येतात. तसंच तिच्यासोबत बलात्काराचा प्रयत्न झाल्याचा खुलासाही त्यांनी केला..दरम्यान अशातच आयेशाने मोजो स्टोरीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना तिने खुलासा करत अतिप्रसंगाचा प्रयत्न झाल्याचं सांगितलं. लोक सतत अश्लिल कमेट्स, मॅसेज करत असल्याचही आयिशाने बोलताना सांगितलं. .आशिया म्हणाली की, 'सोशल मीडियावर सतत माझ्या बॉडीवरून अनेक घाणेरड्या कमेंट्स येत असतात. मी नॉर्मल ड्रेस घातला तरी लोक काही ना काही कमेंट्स करत असतात. मला पोस्ट करण्याआधी बऱ्याच वेळा विचार करावा लागतो. मी आधी बिनधास्त पोस्ट करायचे. परंतु आता मला लोकांच्या कमेट्सचा विचार करावा लागतो. कमेट्स वाचून असं वाटतं की, नक्की हे माझ्यावर अतिप्रसंग करु शकतात. ते जे जे बोलतात, ते करुन दाखवू शकतात. मला या सगळ्या गोष्टीची प्रचंड भिती वाटते.'.'लोकं इतक्या धमक्या देतात की, मी आताही तुम्हाला फोन उघडून दाखवू शकते. परंतु गेल्या काही दिवसापासून माझ्यासाठी ही गोष्ट नॉर्मल झाली आहे. कारण यावर कोणीच काही करु शकत नाही. ट्रोलर्सवर नेहमी प्रश्न विचारतात, त्यावर आपलं उत्तर मिळतं. हेच त्यांना हवं असतं.'.'पुढे बोलताना आयेशा म्हणाली की, 'एकदा माझ्यावर अतिप्रसंगाचा प्रयत्नही झाला होता. ती घटना मला विसरायची आहे, परंतु अश्लील कमेंट्समुळे मला सतत त्या गोष्टी आठवतात. मी याबद्दल एका मुलाखतीमध्ये सांगितलय. त्या जखमा माझ्यासाठी कधीही न भरुन निघणाऱ्या आहेत. जर मी आज सेलिब्रिटी नसते तर कदाचित मी सुरक्षित नसते. ती गोष्ट पुन्हा माझ्या आयुष्यात घडली असती.'.'कुत्र्याने माझ्या मांडीला चावा घेतला आणि...' मुळशी पॅटर्नमधल्या पिट्या भाईने सांगितली भयंकर घटना, म्हणाला...'माझ्याजागी जर...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.