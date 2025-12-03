'या' दिवशी होणार 'बिग बॉस १९'चा महाअंतिम सोहळा; जिंकणाऱ्याला ट्रॉफीसह किती रक्कम मिळणार?

कलर्स टीव्हीचा सगळ्यात वादग्रस्त आणि गाजलेला रिअॅलिटी शो 'बिग बॉस १९' (Bigg Boss 19) ची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. शोमध्ये एका टास्कदरम्यान तान्या मित्तलला मारल्यामुळे टीव्ही अभिनेत्री अशनूर कौरला शोमधून बाहेर काढण्यात आलं. फिनालेच्या अगदी जवळ असताना अभिनेत्रीचं शोमधून बाहेर पडणं तिच्या चाहत्यांना अजिबात आवडलं नाही. तर दुसरीकडे शोच्या महाअंतिम सोहळ्याला काही दिवस बाकी असतानाच मालती चहर घराबाहेर झालीये. मात्र यावेळेस विजेता बनणाऱ्याला किती प्राइझ मनी मिळणार आहे तुम्हाला माहीत आहे का? .कधी होणार ग्रँड फिनाले?'बिग बॉस १९' चा भाग झाल्यानंतर स्पर्धकांना लोकांमध्ये खूप प्रसिद्धी आणि ओळख मिळते. या शोमध्ये दिसल्यानंतर कलाकारांसाठी इंडस्ट्रीमध्ये काम मिळण्याचे दरवाजे उघडतात, असेही म्हटले जाते. हा शो सुरू झाला तेव्हा सुरुवातीच्या सीझनमध्ये बक्षिसाची रक्कम १ कोटी रुपये होती, पण काही सीझननंतर ती कमी करण्यात आली. सलमान खान होस्ट करत असलेल्या या 'बिग बॉस १९' शोचा ग्रँड फिनाले ७ डिसेंबर (रविवार) रोजी होणार आहे. ट्रॉफीसोबत विजेत्या स्पर्धकाला किती रक्कम दिली जाईल, हा प्रश्न नेटकरी विचारत आहेत. .ग्रँड फिनालेच्या एपिसोडमध्ये शोचा होस्ट सलमान खान स्वतः विजेत्याच्या नावाची घोषणा करतो. या शोमधील विजेत्याची निवड प्रेक्षकांच्या मतदानावर अवलंबून असते, ज्याला सर्वाधिक मतं मिळतात तोच सीझनचा विजेता बनतो. 'बिग बॉस १९' मधील मजबूत दावेदार म्हणून गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, अमाल मलिक आणि प्रणित मोरे यांच्या नावांची चर्चा आहे..बिग बॉस १९ च्या विजेत्याला मिळणार एवढी बक्षिसाची रक्कमसीझन १८ चा विजेता करणवीर मेहरा ठरला होता आणि त्याला ट्रॉफीसोबत ५० लाख रुपयांची बक्षिसाची रक्कम मिळाली होती. सीझन १९ साठी देखील यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. तथापि, फिनाले एपिसोड दरम्यान पैशांच्या कपातीशी संबंधित टास्क देखील होतात. जर असं काही झालं नाही, तर या सीझनच्या विजेत्याला ५० लाख रुपयांची संपूर्ण बक्षिसाची रक्कम मिळेल. कलर्स टीव्हीच्या या हिट रिअॅलिटी शोची ट्रॉफी कोण जिंकणार, हे पाहणं सध्या उत्सुकतेचं ठरणार आहे..माझ्याकडे बंदूक नसतानाही मला... संजय दत्तने कशी काढली जेलमधली ५ वर्ष? म्हणाला, 'तुरुंगातला तो काळ अत्यंत... \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.