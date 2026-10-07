हे मुंबईत घडलंय... 'बिगबॉस' फेम अभिनेत्रीच्या नव्या कॅफेमध्ये चोरी; शेअर केलं CCTV फुटेज, काय दिसलं?

'बॉलिवूड आणि मराठी कलाकार अभिनयशिवाय इतर क्षेत्रातही आपले पाय रोवण्याचा प्रयत्न करतायत. अनेक कलाकारांनीं वेगवेगळ्या व्यवसायात आपलं नशीब आजमावलंय. काहींनी स्वतःचे हॉटेल सुरू केलेत तर काहींनी कपड्यांचे ब्रँड. अशाच एका अभिनेत्रीच्या कॅफेमध्ये आज पहाटे ७ ऑक्टोबर रोजी चोरी झालीये. ही अभिनेत्री आहे बिग बॉस फेम अर्चना गौतम. अर्चनाच्या ‘ओये चुरोस’ या कॅफेमध्ये पहाटे ५-६ च्या सुमारास चोरी झाली. तिने तिच्या कॅफेमध्ये असलेल्या सीसीटीव्हीचे फुटेज शेअर केलं आहे. .व्हिडिओ शेअर करताना अर्चनाने लिहिले, “मी मुंबईतील माझ्या कॅफेमधील चोरीचे हे सीसीटीव्ही फुटेज तुम्हा सर्वांसोबत शेअर करत आहे, जेणेकरून तुम्हीसुद्धा सतर्क राहाल आणि तुमच्या घरांच्या व व्यवसायाच्या सुरक्षेची काळजी घ्याल.” अर्चना म्हणते, 'मी माझी स्वतःची बचत गुंतवून, खूप प्रेम आणि मेहनतीने हा कॅफे उभारला होता. मी यासाठी खूप मेहनत घेतली, पण एका चोराने माझ्या कॅफेमध्ये घुसून कॅश काउंटरमधील सर्व पैसे चोरले. मी चोरीच्या संदर्भात एफआयआर दाखल केली आहे आणि मुंबई पोलिसांना कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे. मी मुंबई पोलिसांना नम्रपणे विनंती करते की त्यांनी या व्यक्तीला लवकरात लवकर शोधून योग्य कायदेशीर कारवाई करावी. मी मुंबईला नेहमीच एक सुरक्षित शहर मानते म्हणून मला विश्वास बसत नाहीये की हे मुंबईत घडलंय..अर्चनाने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये मुंबईतील अंधेरी भागात 'ओये चुरोस' हा कॅफे सुरू केला होता. अंधेरी पश्चिममधील वर्सोवा मेट्रो स्टेशनजवळ हा कॅफे आहे, या कॅफेच्या उद्घाटनासाठी मराठी ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा नाडकर्णी आल्या होत्या. आता तिच्या कॅफेमध्ये चोरी झालीये त्यामुळे ती चिंतेत आहे. तर चाहते तिला धीर देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. .आजारी पडल्यावर सोनाली बेंद्रे खाते सीकेपी पद्धतीचा हा खास पदार्थ; शुटिंगमुळे दमल्यावर हॉटेलवाल्यांनाही लावते कामाला .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.