Video: 'त्या' एका व्हिडिओमुळे जान्हवी किल्लेकर ट्रोल, संतापून उत्तर देत म्हणाली...'पुर्णपणे माहिती नसताना...'

JANHVI KILLEKAR TROLLING VIRAL VIDEO: बिग बॉस मराठी 5 मधून घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकर अभिनयासोबतच सोशल मीडियावरही सक्रिय असते. नुकताच तिने तिच्या पाळीव कुत्र्यांसोबतचा एक व्हिडिओ शेअर केलाय. मात्र या व्हिडीओवरून नेटकऱ्यांनी जान्हवीला ट्रोल केले आहे..जान्हवीने तिच्या पाळीव कुत्र्यांच्या पिल्लांना मुरुड जंजिरा इथं तब्बल ६ महिन्यांनंतर भेट दिली. या व्हिडिओत ती तिच्या पिंजऱ्यातील दोन कुत्र्यांशी गप्पा मारताना दिसली, मात्र पिल्लांना पिंजऱ्यात कोंडून ठेवल्याने नेटकऱ्यांनी जान्हवीला सुनावले आहे. तिने पोस्टखाली लिहिले होते की "माझ्या पिल्लांची अवस्था सध्या नाजूक आहे, आणि त्यांना सोडलं की ती इकडे तिकडे पळतात, म्हणूनच डॉक्टरांनी सांगितले त्यांना थोडे दिवस पिंजऱ्यात ठेवा..' .यावर एका नेटकऱ्याने लिहिलं की, तुमच्या पोराला पण असंच कोंडून ठेवता का?? एवढ्या छोट्या पिंजऱ्यात दोघांना ठेवलंय. तर दुसऱ्याने लिहिले की तुमच्यासारख्या लोकांना चाहत्यांनी डोक्यावर चढवून ठेवले आहे. सोशल मीडियावर तिच्यावर प्रचंड टिका झाली..परंतु या टिकेला जान्हवीने सडेतोड उत्तर दिलं आहे. एका नेटकऱ्याच्या कमेंटला उत्तर देत तिने म्हटलं की, 'ज्या गोष्टीची पुर्णपणे माहिती नसताना तुम्ही त्याच्याबद्दल कसं काय बोलू शकतं. आणि मी तुमच्या प्रश्नाला उत्तरं देयला बांधील नाही.' असं म्हणत तिने ट्रोल करणाऱ्यांना चांगलंच सुनावलं..'आई कुठे काय करते' फेम अभिनेत्रीच्या सुनेला अटक, दीड कोटीची खंडणी घेताना रंगेहात पकडलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.