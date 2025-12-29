Premier

Video: 'त्या' एका व्हिडिओमुळे जान्हवी किल्लेकर ट्रोल, संतापून उत्तर देत म्हणाली...'पुर्णपणे माहिती नसताना...'

JANHVI KILLEKAR RESPONDS TO TROLLING OVER PUPPIES IN CAGE VIDEO: बिग बॉस मराठी ५ फेम अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकरने तिच्या पाळीव कुत्र्यांचा व्हिडिओ पोस्ट केला होता, ज्यावर तिला सोशल मीडियावर ट्रोल करण्यात आलं.
Apurva Kulkarni
JANHVI KILLEKAR TROLLING VIRAL VIDEO: बिग बॉस मराठी 5 मधून घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकर अभिनयासोबतच सोशल मीडियावरही सक्रिय असते. नुकताच तिने तिच्या पाळीव कुत्र्यांसोबतचा एक व्हिडिओ शेअर केलाय. मात्र या व्हिडीओवरून नेटकऱ्यांनी जान्हवीला ट्रोल केले आहे.

