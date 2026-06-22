बिग बॉसच्या घरात स्पर्धक बाथरुममध्ये इंटिमेट होतात? पडद्यामागचं विचित्र सत्य, अभिनेत्रीनं केले गंभीर आरोप

BIGG BOSS CONTESTANTS CONTROVERSY NEWS: बिग बॉस शो नेहमीच चर्चेत असतात. शोमधील स्पर्धकांची, त्यांच्या भांडणाची तसंच शोमध्ये त्यांनी सांगितलेल्या स्ट्रगलची नेहमीच चर्चा होत असते. अनेक वेळा प्रेक्षक सेलिब्रेटींच्या खासगी गोष्टी जाणून घेण्यासाठी उत्सुक असतात. प्रत्येक जण आवडीनं बिग बॉस बघत असतो. परंतु २४ तास बिग बॉसच्या घरात काय होतं? हे प्रत्येकाला जाणून घेयचं असतं. दरम्यान अशातच एका अभिनेत्रीनं शोसंबंधी एक मोठं सिक्रिटे समोर आणलय. .बिग बॉस OTT च्या पहिल्या पर्वाची विजेती दिव्या अग्रवाल हिने बिग बॉस शोबाबत अनेक आरोप केले आहेत. दिव्याने नुकत्याच एका पॉडकास्टमध्ये बिग बॉसबाबत पडद्यामागच्या गोष्टी सांगितल्या आहे. तेव्हापासून तिची मोठी चर्चा रंगाताना पहायला मिळतेय. .तिला पॉडकास्टमध्ये बोलताना म्हणाली की, 'बिग बॉसच्या घरात टोमॅटो केचपसाठी सुद्धा खुप स्ट्रगल करावा लागतो. स्पर्धकांना तो सुद्धा सहज मिळत नाही. परंतु इतर गोष्टीत कडक बंधनं असूनही सिगारेट्सच्या बाबत निर्माते खूप सवलत देतात. सिगारेट ही गरजेची गोष्ट नाही. परंतु रोज सकाळी स्पर्धकांना त्यांचा ब्रँड विचारला जातो. स्पर्धकांना त्यांच्या ब्रँडच्या सिगरेट दिल्या जाता. यावर तिला असं विचारला की, 'विकेंड का वार' किंवा पार्टी झाल्यानंतर दारु दिली जाते का?'.त्यावर बोलताना ती म्हणाली की, 'लोकांना असं वाटतं की, दारु मिळते. परंतु खरं तर बिग बॉसच्या घरात कोणालाच दारु दिली जात नाही. ती फक्त अफवा आहे.' पुढे तिला विचारण्यात आलं की, 'बिग बॉसच्या घरात स्पर्धक इंटिमेट होतात का? त्यावर बोलताना दिव्या म्हणाली की, 'कॅमेऱ्यासमोर काही दिसत नसलं तरी पडद्यामागे खूप काही घडत असतं. पुढे शार्दुल पंडित म्हणाला, 'खुप काही होतं खरं पण ते सगळं बाथरुममध्ये होत असतं.' असं त्यांनी मुलाखतीत सांगितलं. .देऊळ बंद २ ने राजा शिवाजी सिनेमाचाही रेकॉर्ड मोडला, आतापर्यंत कमावले तब्बल इतके कोटी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.