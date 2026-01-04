Jay Dudhane Arrested : बिग बॉस मराठी उपविजेता जय दुधाणेला अटक, मुंबईत विमानतळवरून घेतलं ताब्यात; अभिनेत्यावर गंभीर आरोप...

bigg Boss Marathi Season 3 runner-up Jay Dudhane has been arrested by Thane Police : मुंबईतून एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. बिग बॉस मराठी सीजन ३ चा उपविजेता जय दुधाने (Jay Dudhane Arrested) याला अटक करण्यात आली आहे. आर्थिक फसवणूक प्रकरणी ( financial fraud case ) त्याला ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती आहे. त्याने नुकतेच येडं लागलं प्रेमाचं' या मालिकेत काम केलं आहे. मात्र, आता त्याच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आल्याने विविध चर्चांनाही उधाण आलं आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, जय दुधाणे याला मुंबई विमानतळावरून ( mumbai airport ) अटक करण्यात आली आहे. ठाणे पोलिसांनी ( Thane Police ) ही कारवाई केल्याचं सांगण्यात येत आहे. खोटी कागदपत्रांचा वापर करून त्याने एकच दुकान अनेकांना विकल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. याप्रकरणी त्याने जवळपास ५ कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याचा दावा आहे. विशेष म्हणजे याप्रकरणी त्याच्या आजी-आजोबावरही गुन्हा दाखल झाला असल्याची माहिती आहे..Bigg Boss Marathi: 'पारु' मालिकेतील 'ही' अभिनेत्री बिग बॉस मराठीमध्ये दिसणार? एक पोस्टमुळे रंगली चर्चा.जय दुधाणे हे फिटनेस क्षेत्रातीलc ( Jay Dudhane fitness ) मोठं नाव आहे. त्याने नुकतेच अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केलं आहे. त्याने एमटीव्ही स्प्लिट्सव्हिला १३ चे विजेते पटकावले होते. तसेच तो बिग बॉस मराठी ३ चा रनर-अप देखील राहिला आहे. ठाण्यात तो फिटनेस ट्रेनर, उद्योजक आणि अभिनेता म्हणून प्रसिद्ध आहे..Bigg Boss Marathi 6 मध्ये दिसणार 'पिंकीचा विजय असो फेम अभिनेत्री? साऊथही गाजवलंय, नावाची जोरदार चर्चा \n.याशिवाय जय दुधाने जिम आणि रेस्टॉरंटदेखील चालवतो. काही मराठी मालिका व म्युझिक व्हिडिओमध्ये त्याने काम केले. तो नुकताच प्रसारित झालेल्या येडं लागलं प्रेमाचं' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. डिसेंबर २०२५ मध्ये हर्षला पाटील यांच्यासोबत त्याचं लग्न झालं आहे. दरम्यान, आता त्याच्यावर कारवाई करण्यात आल्याने अनेक तर्कवितर्क लढवले जाते आहे. याप्रकरणी पुढील तपास सुरु असल्याचं ठाणे पोलिसांनी सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.