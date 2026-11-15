'दिग्दर्शकासोबत एका खोलीत राहायला सांगितलं, तसंच न्यूड फोटो सुद्धा...' खंडणी प्रकरणात दिव्या शिंदेचा खळबळजनक आरोप, म्हणाली...

DIVYA SHINDE CLAIMS HER PASSPORT WAS STOLEN IN SRI LANKA: सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर आणि बिग बॉस मराठी ६ ची स्पर्धक दिव्या शिंदे हिच्यावर गेल्या महिन्यात खुनाचा प्रयत्न आणि खंडणी मागितल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. पुण्यातील एका सेवानिवृत्त डॉक्टरांना घरात घुसून मारहाण केल्याचा आरोप तिच्यावर होता. दरम्यान आता या संपूर्ण प्रकरणानंतर दिव्याने तिची बाजू मांडत अनेक गंभीर आरोप केलेत. .दिव्या शिंदेनं प्रेस कॉन्फरन्स घेत पाच लाखांची खंडणी आणि मारहाणीचे आरोप फेटाळून लावलेत. तसंच 'डॉक्टर गायकवाड यांनीच मारहाण केली, अश्लील भाषा वापरली, पासपोर्ट चोरला आणि विनयभंगाची तक्रार देण्यापूर्वी खोट्या खटल्यात अडकवल्याचा दावा' तिने केलाय. .श्रीलंकेत असताना डॉक्टर गायकवाड यांनी तिला मारहाण करत पासपोर्ट चोरला असा आरोप दिव्याने केलाय. तसंच 'माझ्या जीवाला धोका' असल्याचं म्हणत तिने भारतीय मिशनकडे मदतीची मागणी केली. यावेळी तिने श्रीलंकेत घडलेला प्रकार सांगत अनेक गंभीर आरोप केलेत. .दिव्या म्हणाली की, 'श्रीलंकेत असताना माझा पासपोर्ट काढण्यात आला. तसंच मला एका खोलीत राहण्याची जबरदस्ती केली. तसंच माझ्याकडे मॅसेज देखील आहेत, या लोकांनी माझा नंबर एका व्यक्तीला दिला. तो व्यक्ती मला सतत मॅसेज करत होता. सोबत राहण्यासाठी बोलत होता. तसंच दिग्दर्शकासोबत सोबत राहण्यासाठी सुद्धा जबरदस्ती करण्यात आली. मला न्यूड फोटोशूट करायला सांगितलं' असा गंभीर आरोप दिव्या शिंदेंनी केलाय. .वर्षा उसगांवकर यांचे पती कोण आहेत? सोशल मीडियावर एकही एकत्र फोटो का पोस्ट करत नाहीत? अभिनेत्रीने सांगितलं कारण!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.