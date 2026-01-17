Premier

या आठवड्यात कोण जाणार घराबाहेर? एक दिवस आधीच सत्य समोर; 'बिग बॉस मराठी ६'च्या घरात मोठा ट्विस्ट

BIGG BOSS MARATHI 6 BHAUCHA DHAKKA: 'बिग बॉस मराठी ६' मध्ये या आठवड्यात कोण घराबाहेर जाणार हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. आता त्यासंबंधी मोठी माहिती समोर आलीये.
bbm6 FIRST ELIMINATION

bbm6 FIRST ELIMINATION

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

लोकप्रिय मराठी कार्यक्रम ''बिग बॉस मराठी ६' सध्या प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतंय. हा कार्यक्रम सुरू होऊन १ आठवडाही झालेला नाही मात्र घरात राडे नक्कीच सुरू झालेत. त्यात तन्वी कोलते आणि सागर कारंडेचा वाद असेल किंवा तन्वी आणि दीपाली सय्यद यांचा वाद असेल. राधा पाटील आणि दीपाली यांच्यात झालेली बाचाबाची असेल किंवा टास्कदरम्यान विशाल कोटियन आणि ओमकार राऊत यांच्यातील भांडण असेल. प्रत्येक गोष्टीचा हिशोब हा होतोच आणि आता सदस्यांच्या आठवड्याभराच्या खेळाचा हिशोब हा भाऊच्या धक्क्यावर होणार आहे. तर कोणता सदस्य घराबाहेर होणार हे देखील आता स्पष्ट झालंय.

Loading content, please wait...
bigg boss marathi
Entertainment news
colors marathi
marathi bigg boss
Entertainment Field
bigg boss marathi 6

Related Stories

No stories found.