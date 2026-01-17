या आठवड्यात कोण जाणार घराबाहेर? एक दिवस आधीच सत्य समोर; 'बिग बॉस मराठी ६'च्या घरात मोठा ट्विस्ट

लोकप्रिय मराठी कार्यक्रम ''बिग बॉस मराठी ६' सध्या प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतंय. हा कार्यक्रम सुरू होऊन १ आठवडाही झालेला नाही मात्र घरात राडे नक्कीच सुरू झालेत. त्यात तन्वी कोलते आणि सागर कारंडेचा वाद असेल किंवा तन्वी आणि दीपाली सय्यद यांचा वाद असेल. राधा पाटील आणि दीपाली यांच्यात झालेली बाचाबाची असेल किंवा टास्कदरम्यान विशाल कोटियन आणि ओमकार राऊत यांच्यातील भांडण असेल. प्रत्येक गोष्टीचा हिशोब हा होतोच आणि आता सदस्यांच्या आठवड्याभराच्या खेळाचा हिशोब हा भाऊच्या धक्क्यावर होणार आहे. तर कोणता सदस्य घराबाहेर होणार हे देखील आता स्पष्ट झालंय. .या आठवड्यात एकूण ९ जण नॉमिनेट झाले होते. आता त्यातील कुणाला जास्त मतं मिळाली आहेत आणि कुणाला कमी मतं मिळाली आहेत. या आठवड्यात प्रभू शेळके, रुचिता जामदार, राधा पाटील, सागर कारंडे, दीपाली सय्यद, अनुश्री माने, दिव्या शिंदे, कारण सोनावणे आणि रोशन भजनकर हे सदस्य घराबाहेर होण्यासाठी नॉमिनेट आहेत. या आठवड्याच्या व्होटिंग लाइन १६ जानेवारी च्या दुपारी १२ वाजता बंद झाल्यात. सगळ्यात कमी मतं ही रुचिता जामदार आणि प्रभू शेळके यांना मिळाली आहेत. तर प्रभू सगळ्यात शेवटी आहे. त्यामुळे हे दोघे डेंजर झोनमध्ये आहेत. .या आठवड्यात नो एव्हिक्शन कुणीही डेंजर झोनमध्ये असलं तरी या आठवड्यात कुणीही घराबाहेर जाणार नाही, या आठवड्यात एव्हिक्शन करण्यात आलेलं नाही अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे १७ स्पर्धक पुन्हा एकदा त्याच जोशाने पुढच्या आठवड्यात खेळ खेळताना दिसतील. वाहिनीने घेतलेल्या निर्णयानुसार या आठवड्यात सगळ्याच सदस्यांना दुसरी संधी देण्यात आली आहे. मात्र नेटकरी या निर्णयाने नाराज आहेत. यापूर्वी कोणत्याही सीझनमध्ये पहिल्याच आठवड्यात असा निर्णय घेण्यात आलेला नव्हता. आता असा निर्णय घेतल्याने नेटकरी नाराज झालेत. .दिग्दर्शकाचा हरवलेला सूर पुन्हा गवसला! कसा आहे केदार शिंदेंचा 'अगं अगं सुनबाई काय म्हणता सासूबाई?' वाचा रिव्ह्यू .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.