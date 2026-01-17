BIGG BOSS MARATHI 6 च्या घरात फुलतंय प्रेम; स्वतःला लागलेलं असूनही त्याला मलम लावायला आली; कोण आहेत ते दोघे?

'बिग बॉस मराठी ६' मधील प्रत्येक गोष्टीची सोशल मीडियावर चर्चा आहे. गेल्या आठवड्याभरात घरात बऱ्याच गोष्टी घडल्या. घरात आलेले १७ स्पर्धक आपापल्या परीने घरात रूळायचा प्रयत्न करताना दिसतात. कुणी कुणाशी भांडतायत तर कुणी आपल्या बुद्धीचा वापर करून थेट कॅप्टन झालंय.- तन्वी, दीपाली सागर- तन्वी, विशाल- ओंकार यांच्या जोरदार भांडणानंतर आता यासगळ्यात घरात प्रेमाचे वारे वाहायला लागलेत असं दिसतंय. कोण आहेत ते दोघे?.'बिग बॉस मराठी ६' ची प्रेक्षक गेले कित्येक महिने वाट पाहत होते. तब्बल दीड वर्षानंतर हा नवा सीझन प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. त्यामुळे घरातल्या प्रत्येक गोष्टीवर प्रेक्षकांचं बारीक लक्ष आहे. 'बिग बॉस'च्या घरात अनेक जोड्या जमल्या. काही टिकल्या तर तुटल्या. काहींनी लग्नही केलं. मात्र आता या सीझनमध्येही एक नवी जोडी तयार होताना दिसतेय. ही जोडी आहे दिव्या आणि ओमकारची. घरात एक खेळला गेला ज्यात बरीच धक्काबुक्की झाली आणि त्यात दिव्यालाही लागलं आणि ओमकारलाही. मात्र स्वतःला लागलेलं असतानाही दिव्या ओमकारला मलम लावायला आली. सोनाली राऊत त्यांच्यामध्ये घडलेली ही गोष्ट त्यांच्या लक्षात आणून देते. .कलर्स मराठीने एक व्हिडिओ शेअर केलाय ज्यात सोनाली, दिव्या आणि ओंकार एकत्र बसले आहेत. सोनाली म्हणते,'तू धक्का दिला तिला?' ओंकार म्हणतो, मला दिसलीच नाही ती. दिव्या म्हणते, बघितलं मला त्याला दिसलीच नाही मी. हातबीत नाही लावला त्यांनी मला. तो फक्त आला आणि तो दरवाजा होता ना तो मला पाठीला लागला. त्यावर सोनाली म्हणते, काय हे. तिला लागलं, तरी तिने तुम्हाला क्रीम लावली. असं कसं. दिव्या म्हणते, तू उगीच करतेयस हे सगळं. काही होणार नाहीये. त्याची गर्लफ्रेंड आहे हे त्याने मला आधीच सांगितलंय.'.त्यावर सोनाली ओमकारला विचारते, तुझी खरंच गर्लफ्रेंड आहे? त्यावर तो नाही म्हणून मान हलवतो. आणि चला झोपा आता झालं असं म्हणतो.' त्यांच्या वागण्यावरून खरंच सोनालीचा अंदाज खरा ठरणार का हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. .'Bigg Boss Marathi 6' च्या घरात एक्स पत्नीबद्दल पहिल्यांदाच बोलला राकेश बापट; म्हणतो, 'आम्ही दोघांनी...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.