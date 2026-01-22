राधा मुंबईकर नाही 'बिग बॉस मराठी ६' साठी आधी 'या' नृत्यांगनेला झालेली विचारणा; का दिला नकार? म्हणाली- शेवटच्या ३ दिवसात...

सध्या 'बिग बॉस मराठी'च्या सहाव्या सीझनची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे. या सीझनमध्ये अनेक कलाकार, एक राजकारणी आणि नृत्यांगनादेखील दिसतेय. 'बिग बॉस मराठी'च्या घरात जायचं कसं असा प्रश्न अनेकांना पडतो. मात्र त्यासाठी 'बिग बॉस'ची टीम सतत काम करत असते. त्यात घरात कोणाला बोलवायचं यासाठी यादी काढली जाते. त्यानंतर अनेकांना संपर्क केला जातो. या सीझनमध्ये लोकप्रिय नृत्यांगना राधा पाटील घरात आली आहे. मात्र तिच्या आधी आणखी एका नृत्यांगनेला 'बिग बॉस मराठी'च्या टीमकडून विचारणा झाली होती. कोण होती ती नृत्यांगना?.या सीझनमध्ये राधाची एंट्री होण्यापूर्वी लोकप्रिय नृत्यांगना हिंदवी पाटील हिला या सिझनची विचारणा करण्यात आली होती. मात्र ती या सीझनमध्ये का येऊ शकली नाही याचं कारण तिने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं आहे. महाराष्ट्र टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत हिंदवी म्हणाली, 'मला 'बिग बॉस मराठीसाठी विचारणा करण्यात आली होती. आणि राधाला माहीत होतं, मी बिग बॉसमध्ये जाण्यासाठी फायनल होते. पण, 'जब्राट' सिनेमामुळे मला जाता नाही आलं. या सिनेमाचं शूट सुरू झालं आणि त्यांची तारीख ठरली. तीन दिवसांत मला मुंबईला जाणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे मी सिनेमा निवडला आणि बिग बॉस सोडलं.' . हिंदवीने या मुलाखतीत दीपाली सय्यद आणि राधा यांच्यातील वादावरही प्रतिक्रिया दिलीये. ती दीपाली यांची बाजू घेत म्हणाली, 'त्या जे बोलल्या ते बरोबर आहे. त्या सिनिअर आहेत, त्यांनी काही गोष्टी बघितल्या आहेत, त्यांनी स्वतः लावणी केली आहे. त्यामुळे त्यांना ह्या गोष्टी टोचणं स्वाभाविक आहे. आजकालची ड्रेसिंग स्टेजवरची ती बिघडली आहे. त्यामुळे तसं वाटतं, पाहताना. मग ते गाणं कुठलंही असुदे. 'चर्चेत असलेल्या मुलीच नाही तर कुठल्याही मुलीला असं परफाॅर्म करायचं आहे. का करायचंय? ज्या आधी करायच्या त्यांनी सोडलंय सगळं. मग तुम्ही त्यांना कॉपी करून का प्रसिद्ध होण्याचा प्रयत्न करताय. त्यांना कळल्या आहेत त्यांच्या चुका, मग तुम्ही का त्यांना फॉलो करताय. तुम्ही ते सुरू ठेवताय म्हणून आज त्यांना नावं ठेवली जातायत ना! तुम्ही नका कॉपी करू, तुमच्यात जे टॅलेंट आहे, ते स्टेजवर दाखवा.'.BBM6: कर्माची फळं भोगावीच लागणार! घरातल्या 'या' स्पर्धकाला मिळालीत सगळ्यात कमी मतं; काय आहेत वोटिंग ट्रेंड?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.