Bigg Boss 6: बिग बॉसच्या घरात 'मिस्टर इंडिया'ची झाली वाईल्ड कार्ड एन्ट्री! आता कोण जाणार घराबाहेर?

Riteish Deshmukh: बिग बॉस सीझन सहाची सध्या जोरदार चर्चा आहे. दुसऱ्याच आठवड्यात नृत्यांगणा राधा पाटील घराबाहेर पडली आहे. त्यानंतर तिसऱ्या आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी, सोमवारी कोणाचीतरी वाईल्डकार्ड एन्ट्री होणार असे प्रोमो चालले. मात्र रात्री घराचा दरवाजा उघडला अन् मिस्टर इंडियात घरात आले..सीझन सहाच्या एपिसोड सोळामध्ये पहिले वाईल्ड कार्ड सदस्य येणार म्हणून दरवाजा उघडला, मात्र कोणीच आलं नाही. असं असलं तरी बिग बॉसने ओळख करुन देत 'निर्मळ दिखावे' हे घरात आल्याचं सांगितलं. हे निर्मळ दिखावे म्हणजे जे सदस्य घरात दिसत नाहीत, मात्र दिखावा मोठा करतात.. असे आहेत..अशा सदस्यांना घराबाहेर काढण्यासाठी बिग बॉस नॉमिनेशन टास्क करत आहे. बिग बॉसच्या आदेशानुसार घरातील सदस्या तथा अभिनेत्री दीपाली सय्यद यांनी निर्मळ दिखावे यांचं स्वागत केलं. हे दिखावे दुसरे दिसरे कुणी नसून न दिसणारे मिस्टर इंडिया सदस्य आहेत. त्यांचं आता नॉमिनेशन होणार आहे..Viral Video: ''रोज दारु पितोस.. दारु पिऊनच गाडी चालवली असणार'', जखमी बॉयफ्रेंडच्या आईसमोरच गर्लफ्रेंडचा पारा चढला.घरातील काही सदस्य घरातील कामं करतात, टास्क करतात; मात्र एकूणातच खेळात गायब असतात. अशा गायब सदस्यांसाठी हा नॉमिनेशन टास्क असेल. कुठल्याही दोन सदस्यांच्या जोडीला समोर बोलावून दुसऱ्या दोघांच्या जोडीला त्यांना नॉमिनेट करायचं आहे. त्यासाठी ते गायब कसे आहेत, हे पटवून द्यायचं आहे..BMC Election 2026: मुंबई मनपात भाजप विरुद्ध ठाकरे! ३० वर्षांनी विरोधी पक्षात बदल, ठाकरेंकडून 'या' नावाची चर्चा ?.जे सदस्य नॉमिनेट होतील, त्यांच्यासाठी वोटिंग लाईन सुरु होणार असून ज्यांना कमी वोट मिळतील, तो सदस्य पुढच्या आठवड्यात घराबाहेर जाईल. हे नॉमिनेशन टास्क सुरु झाले आहे. मंगळवारी हे टास्क पूर्ण होऊन नॉमिनेशन झालेल्या सदस्यांची यादी पुढे येईल. त्यामुळे पुढच्या आठवड्याचा खेळ पूर्णपणे बदलणार असल्याचं दिसतंय. या टास्कमुळे ग्रुप फुटले जातील, असंच सध्या दिसून येतंय..