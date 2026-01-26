Premier

Bigg Boss 6: बिग बॉसच्या घरात 'मिस्टर इंडिया'ची झाली वाईल्ड कार्ड एन्ट्री! आता कोण जाणार घराबाहेर?

Invisible Mr. India Enters the House Deepali Sayyad big boss marathi: बिग बॉस मराठीच्या सीझन सहामध्ये तिसऱ्या आठवड्यात घराबाहेर नेमकं कोण जाणार, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे.
संतोष कानडे
Updated on

Riteish Deshmukh: बिग बॉस सीझन सहाची सध्या जोरदार चर्चा आहे. दुसऱ्याच आठवड्यात नृत्यांगणा राधा पाटील घराबाहेर पडली आहे. त्यानंतर तिसऱ्या आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी, सोमवारी कोणाचीतरी वाईल्डकार्ड एन्ट्री होणार असे प्रोमो चालले. मात्र रात्री घराचा दरवाजा उघडला अन् मिस्टर इंडियात घरात आले.

