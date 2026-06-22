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'बिग बॉस मराठी' फेम अनुश्री मानेने दिली गुड न्यूज; खरेदी केलं स्वतःचं घर, गृहप्रवेशाचे फोटो शेअर करत म्हणते- आज...

ANUSHREE MANE NEW HOUSE:मराठी इन्फ्लुएन्सर अनुश्री माने हिने चाहत्यांना गुड न्यूज दिलीये. तिने नवीन घर खरेदी केलंय. तिने गृहप्रवेशाचा फोटो शेअर केलाय.
anushree mane

anushree mane

esakal

Payal Naik
Updated on

आपल्या हटके रील्स आणि व्हिडिओंमधून घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय रील स्टार अनुश्री माने काही महिन्यांपूर्वी 'बिग बॉस मराठी ६' मध्ये दिसली होती. तिच्या चाहत्यांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. आता तिने चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. चाहत्यांनीदेखील तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय. अनुश्रीने स्वतःचं हक्काचं घर खरेदी केलंय. आणि या घराच्या पूजेचा एक फोटो तिने चाहत्यांसोबत शेअर केलाय. तिने भावुक पोस्ट करत आपल्या वडिलांची आठवण काढली आहे.

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