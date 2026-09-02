'बिग बॉस मराठी' फेम जान्हवी किल्लेकरने दिली गुड न्यूज; सुरू केला स्वतःचा व्यवसाय; काय- काय आहे खास?

छोट्या पडद्यावरील अनेक कलाकार गेल्या काही वर्षात व्यवसायाकडे वळले. कुणी स्वतःचं हॉटेल सुरू केलं तर कुणी स्वतःचा ब्रँड सुरू केला. ऐश्वर्या नारकर, तितीक्षा तावडे आणि सुरुची अडारकर यांनी स्वत:चा क्लोदिंग ब्रँड सुरू केलेला आहे. त्याचबरोबर अक्षया देवधर, अमृता खालविलकर, प्राजक्ता माळी यांनीही स्वतःचा फॅशन ब्रॅण्ड सुरू केलाय. त्याचबरोबर माधवी निमकर, समीर खांडेकर, प्रसाद लिमये, ऋतुजा बागवे, श्रेया बुगडे व अनघा अतुल यांनी हॉटेल व्यवसाय सुरू केलाय. आता त्यात आणखी एका अभिनेत्रीची भर पडलीये. लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकर हिने स्वतःचा व्यवसाय सुरू केलाय. .‘भाग्य दिले तू मला’, ‘आई तुळजाभवानी’, ‘अबोली’ या मालिकांमधून घराघरात पोहोचलेली जान्हवी 'बिग बॉस मराठी' मुळे प्रचंड लोकप्रिय झाली. आता ती बिझनेसवूमन म्हणून पुढे येतेय. तिने स्वतःचा क्लोथिंग ब्रँड सुरू केलाय. ‘नमः बाय जान्हवी’ असे तिच्या फॅशन ब्रॅण्डचे नाव असून, त्याद्वारेे ती हा एक फॅशन व स्टायलिश कपड्यांचा बिझनेस करणार आहे. यात ऑफिस वेअरपासून रोजच्या आयुष्यातील स्टायलिश लूक, कुर्ती, कॉर्ड सेट आणि कॉटन हॅण्डलूम असे बरेच कपडे असणार आहेत. ‘नमः बाय जान्हवी’ ची सुरुवात तिने सिद्धिविनायकाचं दर्शन घेऊन केलीये. .आपल्या ब्रँडबद्दल बोलताना जान्हवी म्हणाली, 'माझ्या स्वप्नांची नवीन सुरुवात करीत आहे. तुमच्या सौंदर्य, व्यक्तिमत्त्व आणि स्टाईलला एक नवीन ओळख देण्यासाठी माझा ‘नमः बाय जान्हवी’ हा नवीन फॅशन ब्रॅण्ड सुरू करीत आहे. प्रत्येक व्यक्तीची खास स्टाईलअसते आणि ती तितकीच खास असावी म्हणून हा ब्रॅण्ड सुरू करीत आहे. हा फक्त एक ब्रॅण्ड नाही, तर ही माझी भावना आहे आणि माझे स्वप्न आहे. ही माझी नवीन ओळख असणार आहे.' चाहते आता तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत. .काय? सेलेब्रिटींसोबत दिसणारा ऑरी करतो लाखोंच्या घरात कमाई? एका रीलसाठी घेतले ७६ लाख; म्हणतो- गेल्याच महिन्यात... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.