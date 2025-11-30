'गुलीगत किंग'चा लग्नाचा बार उडाला! सुरज चव्हाणचा थाटामाटात पार पडला विवाहसोहळा, अनेक सेलिब्रिटींची उपस्थिती

बिग बॉस मराठीचा विजेता सुरज चव्हाण काल म्हणजेच 29 नोव्हेंबरला लग्नबंधनात अडकला आहे. 'झापुक झुपूक' सुरज चव्हाणचं एकदम थाटामाटात लग्न पार पडलं आहे. त्याच्या लग्नाला अनेक सेलिब्रिटींनी उपस्थिती लावली होती. अनेक सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर सुद्धा लग्नाला उपस्थित होते. सध्या सोशल मीडियावर सुरजच्या लग्नातील व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. .गेल्या काही दिवसांपासून सुरज चव्हाणच्या लग्नाची जोरदार चर्चा होती. मेहंदी सोहळ्यापासून सगळेच विधी अगदी थाटामाटात पार पडले. लग्नामध्ये सुरज आणि संजना यांनी पारंपारिक लूक केला होता. संजनाने निळ्या रंगाची सुंदर साडी नेसली होती. त्यावर सोनेरी रंगाचा शेला, नथ, हिरवा चुडा आणि दागिने असा लूक केला आहे. तर सुरजने पांढऱ्या रंगाची जोधपुरी ड्रेस घातला होता. दोघेही लग्नात खूप खूश दिसत होते. .सध्या सोशल मीडियावर सुरजच्या लग्नाचे फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. सुरजच्या लग्नाला जान्हवी किल्लेकर कलवरी म्हणून प्रत्येक विधीमध्ये सहभागी होती. जान्हवीसह लग्नात बिग बॉसमधील धनंजय पोवार, पुरुषोत्तमदादा पाटील, यांच्यासह अनेक राजकीय मान्यवर सहभागी झाले होती. अनेक इन्फ्लुएन्सरची सुद्धा सुरजच्या लग्नात उपस्थिती होती. .सूरज चव्हाण आणि संजना गोफणे यांचं लव्हमॅरेज झालं आहे. संजना ही सूरजच्या चुलत मामांची मुलगी आहे. दोघेही लग्नात खुश दिसत होते. नेटकरी त्यांच्या व्हिडिओवर कमेंट करत शुभेच्छांच्या वर्षाव करत आहेत. दरम्यान सुरजबद्दल बोलायचं झालं तर सुरजची टिकटॉक स्टार म्हणून ओळख झाली. त्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. त्यानंतर बिग बॉसचा विजेता म्हणून घोषित झाल्यानंतर तो महाराष्ट्रभर प्रसिद्ध झाला. .सनी देओलच्या कुटुंबाशी जोडली जाणार दीपिका पादुकोण; या व्यक्तीमुळे जुळणार संबंध; काय आहे नेमकं नातं? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.