'गुलीगत किंग'चा लग्नाचा बार उडाला! सुरज चव्हाणचा थाटामाटात पार पडला विवाहसोहळा, अनेक सेलिब्रिटींची उपस्थिती

‘Guligat King’ Suraj Chavan’s Wedding Viral Video: बिग बॉसचा विजेता सुरजा चव्हाण याचं लग्न धुमधडाक्यात पार पडलं आहे. सुरजच्या लग्नाला अनेक सेलिब्रिटींसह राजकीय मान्यवरांनी उपस्थिती लावली होती. त्याच्या लग्नाचे व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
Suraj Chavan

Suraj Chavan’s Wedding Viral Video

बिग बॉस मराठीचा विजेता सुरज चव्हाण काल म्हणजेच 29 नोव्हेंबरला लग्नबंधनात अडकला आहे. 'झापुक झुपूक' सुरज चव्हाणचं एकदम थाटामाटात लग्न पार पडलं आहे. त्याच्या लग्नाला अनेक सेलिब्रिटींनी उपस्थिती लावली होती. अनेक सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर सुद्धा लग्नाला उपस्थित होते. सध्या सोशल मीडियावर सुरजच्या लग्नातील व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत.

