'या' दिवशी बोहोल्यावर चढणार सुरज चव्हाण; कुठे आहे लग्न? उरलेत काहीच दिवस; समोर आली अपडेट

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय कार्यक्रम 'बिग बॉस मराठी ५' चा विजेता ठरलेला सुरज चव्हाण घराघरात लोकप्रिय झाला. त्याने त्याच्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या मनावर गारुड घातलं होतं. त्यानंतर बिग बॉसच्या घरात सुरजने त्याच्या वागणुकीनेदेखील सगळ्यांची मनं जिंकली. बिग बॉसची ट्रॉफी जिंकल्यावर त्याच्यावर पुरस्कारांचा वर्षाव करण्यात आला. त्यात त्याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घर बांधून देण्याचं वचन दिलेलं. आता सुरजचं घर बांधून तयार आहे. आणि महत्वाचं म्हणजे त्याच्या नव्या घरातच त्याच्या पत्नीचा गृहप्रवेश होणार आहे. आता सुरजच्या लग्नाची तारीख समोर आलीये. .नुकतंच सुरज आणि त्याची होणारी बायको यांचं कोकण हार्टेड गर्ल अंकिता वालावलकर हिने केळवण केलं होतं. तिने त्यांना गिफ्ट देखील दिलं. त्यासोबतच त्यांच्या लग्नाची तयारी देखील पूर्ण झालीये. साड्या आणि दागिन्यांची खरेदी देखील पूर्ण झालीये. यासगळ्यात अंकिता त्यांची मदत करताना दिसतेय. सूरजच्या लग्नाविषयी चाहत्यांमध्येही उत्सुकता आहे. तो लग्न कधी आणि कुठे करणार आहे हे जाणून घेण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. सुरजच्या लग्नाच्या विधीची सुरुवात ही २८ नोव्हेंबरपासून होणार आहे. त्यांच्या लग्नाला आता फार कमी दिवस उरलेत. लग्नात हळद, मेहंदी आणि संगीत यांसारखे पारंपरिक समारंभ होणार आहेत. .लग्नाची तारीख आणि स्थळसुरजचं नवीन घर या लग्नासाठी सजणार आहे. सूरज चव्हाणचा लग्नसोहळा हा 29 नोव्हेंबरला पार पडणार आहे. पुण्याजवळील जेजूरी, सासवड येथे लग्न होणार आहे. सूरजचं लग्न पारंपरिक पद्धतीने होणार आहे. सुरजचं लग्न अरेंज मॅरेज नसून लव्ह मॅरेज आहे. संजना ही सूरजच्या चुलत मामाची मुलगी आहे. नुकत्याच एका मुलाखतीत अंकितानेच सूरजच्या बायकोविषयी ही माहिती दिली. सूरज आणि संजना एकमेकांना लहान असल्यापासून ओळखतात. आता चाहते त्यांचं लग्न पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत.