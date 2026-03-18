सुरज चव्हाण होणार बाबा? बायकोच्या 'त्या' पोस्टने वेधलं सगळ्यांचं लक्ष, Viral Video

SURAJ CHAVAN'S WIFE SANJANA'S VIRAL VIDEO: बिग बॉस मराठीचा पाचव्या सीझनचा विजेता सुरज चव्हाण याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यानं बिग बॉसच्या घरात स्वत:च अस्तित्व निर्माण करत उत्तम खेळीतून बिग बॉसची ट्रॉफी घरी आणली. झापुक झुपूक, बुक्कीत टेंगुळ हे त्याचे फेमस डायलॉग्स आहेत. तो नेहमीच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात राहतो. पत्नी संजनासोबतचे अनेक व्हिडिओ तो त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर करत असतो. .सुरज चव्हाणने संजना गोफणेसोबत २९ नोव्हेंबरला लग्न केलं. लग्नाला काही महिने झाले असतानाच आता सुरजच्या घरी नवीन पाहुणा येण्याची चाहूल लागली आहे. सुरजची पत्नी रंजनाने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर व्हिडिओ आणि फोटो शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये ती गुढीपाडव्याची पुजा करताना पहायला मिळतेय. व्हिडिओमध्ये तिने काढपदराची साडी नेसली होती. तसंच आकर्षक दागिने सुद्धा घातले होते. या व्हिडिओला तिने एका आईचा ऑडिओ दिलाय..त्या ऑडिओमध्ये एक आई पोटात असलेल्या बाळाला म्हणते की, 'अजून तू माझ्या पोटात आहे. परंतु मी तुझी प्रत्येक हलचाल ओळखते. आता फक्त तुझी वाट बघतेय. तुझ्या त्या पहिल्या श्वासासाठी पहिल्या दिसण्यासाठी.' असा ऑडिओ तिने शेअर केलाय. या ऑडिओनंतर अनेक चाहत्यांनी संजना प्रेग्नेंट असल्याचा अंदाज व्यक्त केलाय..नेटकऱ्यांनी संजनाच्या फोटोवर कमेंट्स करत शुभेच्छा दिल्यात. अनेकांनी तिच्या पोस्टवर हार्ट इमोजी सुद्धा शेअर केले आहेत. तर अनेकांनी संजना आई होणार असल्याचा आनंद व्यक्त केलाय. सध्या तिची पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.