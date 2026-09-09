पुन्हा पडद्यावर परतणार बिपाशा बसू! 'बाराबंकी'मधून करणार मोठं पुनरागमन

BIPASHA BASU NEW CRIME THRILLER SERIES: अभिनेत्री बिपाशा बसू हिने तिच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. तिच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. दरम्यान अशातच ती पुन्हा एकदा अभिनयाच्या क्षेत्रात सक्रिय होत आहे. अनेक वर्षांच्या विश्रांतीनंतर ती दिग्दर्शक हंसल मेहता यांच्या आगामी क्राइम थ्रिलर सीरिज 'बाराबंकी'मधून पडद्यावर पुनरागमन करणार आहे. .या सीरिजचे मुंबईत चित्रीकरण सुरू झाले आहे. १९८४ च्या पार्श्वभूमीवर घडणारी 'बाराबंकी' ही सीरिज निवृत्त आयपीएस अधिकारी अलोक लाल यांच्या 'द बाराबंकी नार्कोज : बस्टिंग इंडियाज मोस्ट नोटोरियस ड्रग झालेल्या कार्टेल' या पुस्तकावर आधारित आहे. उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी जिल्ह्यातील अफू तस्करीच्या टोळीविरोधात कारवाईवर या सीरिजची कथा आधारलेली आहे. .यामध्ये बिपाशासोबत सनी कौशल आणि विशाल जेठवा प्रमुख भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. बिपाशाने २०२० मध्ये 'डेंजरस' या थ्रिलरमधून तिने ओटीटीवर पदार्पण केले होते. त्यानंतर २०२२ मध्ये मुलगी देवीच्या जन्मानंतर तिच्या अभिनयातील उपस्थिती आणखी मर्यादित राहिली. आता 'बाराबंकी'च्या निमित्ताने ती पुन्हा एका गंभीर कथानकाचा भाग होत आहे..बिपाशाने २०२० मध्ये 'डेंजरस' या थ्रिलरमधून ओटीटी विश्वात पदार्पण केलं होतं. त्यानंतर २०२२ मध्ये मुलगी देवीच्या जन्मानंतर तिची अभिनयातील उपस्थिती मर्यादित राहिली. आता मात्र 'बाराबंकी'च्या निमित्ताने बिपाशा पुन्हा एका गंभीर आणि दमदार कथानकाचा भाग बनत आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांनंतर अभिनेत्रीला पुन्हा पडद्यावर पाहण्यासाठी तिचे चाहते उत्सुक आहेत..घरात काम करणारीच्या मानेवर लव्ह बाइट; तिने बॉयफ्रेंडचं नाव सांगताच पूजा बेदी झालेली शॉक; निघाला अभिनेत्रीचा... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.