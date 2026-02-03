नादाला लागण्याआधी या वाचून इतिहास आमचा, मग तुमची उदबत्ती पेटवा; पडळकरांनी अभिनय केलेलं गाणं रिलीज, VIDEO VIRAL

भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर हे त्यांच्या वादग्रस्त आणि आक्रमक विधानांमुळे सतत चर्चेत असतात. याशिवाय गोपीचंद पडळकर यांनी चित्रपटसृष्टीतही काम केलंय. त्यांनी एका चित्रपटाची निर्मिती केली असून अभिनयही केलाय. आता त्यांचं एक नवं गाणं रिलीज झालं आहे. या गाण्यातून होळकरशाहीचा इतिहास एकदा आठवा असं म्हणत पडळकरांनी विरोधकांना इशाराच दिला आहे. आता जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रिलीज झालेल्या या गाण्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .गोपीचंद पडळकर यांच्यावर चित्रीत झालेलं आमच्या नादाला लागण्याआधी... हे गाणं २ फेब्रुवारीला युट्यूबवर प्रदर्शित झालंय. गाणं प्रदर्शित होताच ते व्हायरल झालं असून लाखोंमध्ये व्ह्यूज आहेत. पडळकरांच्या समर्थकांनी त्यांच्या या गाण्यावर कौतुकाचा वर्षाव केलाय..पुण्यात भाजपचा महापौर ठरला! अजितदादांनी दिलेला शब्द NCPने पाळला, फडणवीसांसोबत झाली होती चर्चा.धनगर समाज आणि बहुजनांच्या प्रश्नावरून गोपीचंद पडळकर हे नेहमीच आक्रमक असतात. आता या गाण्यातून गोपीचंद पडळकर यांनी पुन्हा एकदा होळकरशाहीचा इतिहास समोर आणण्याचा आणि वारसा सांगण्याचा प्रयत्न केलाय. तसंच आमच्या नादाला लागण्याआधी आमचा इतिहास वाचून या असं म्हणत त्यांनी विरोधकांना इशारासुद्धा दिलाय..गोपिचंड पडळकर यांनी अभिनय केलेल्या गाण्याचं लेखन सचिन माळी यांनी केलंय. तर गायक मिलिंद शिंदे यांनी गायलं आहे. संगीत शीतल साठे, मिलिंद शिंदे आणि अनिकेत मोहिते यांनी दिलंय. पडळकर यांनी याआधीही चित्रपटात अभिनय केला आहे. आता त्यांच्या या गाण्याची चर्चा सोशल मीडियावर रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.