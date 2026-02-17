Premier

ड्रोन उडवले, ज्वलनशील पदार्थांचा वापर केला! धुरंधर 2 सिनेमा अडचणीत सापडला, आदित्य धरच्या स्टुडिओला बीएमसी ब्लॅकलिस्ट करणार?

BMC ACTION ON DHURANDHAR 2: Dhurandhar 2 या सिनेमाच्या शूटिंगदरम्यान नियमांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप समोर आला आहे. Brihanmumbai Municipal Corporation कडून कडक कारवाई करण्याची तयारी सुरू असून Aditya Dhar यांच्या प्रोडक्शन हाऊसला ब्लॅकलिस्ट करण्याचा प्रस्ताव असल्याची चर्चा आहे.
बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंग याचा धुरंधर २ सध्या चर्चेत आहे. चाहते धुरंधरच्या दुसऱ्या भागाच्या प्रतिक्षेत आहेत. परंतु या सिनेमाच्या चित्रीकरणादरम्यान महानगरपालिकेच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे बीएमसीनं आदित्य धर यांच्या प्रोडक्शन हाऊसला ब्लॅकलिस्ट करण्याचा प्रस्ताव मांडल्याची माहिती आहे.

