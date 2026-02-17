ड्रोन उडवले, ज्वलनशील पदार्थांचा वापर केला! धुरंधर 2 सिनेमा अडचणीत सापडला, आदित्य धरच्या स्टुडिओला बीएमसी ब्लॅकलिस्ट करणार?

बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंग याचा धुरंधर २ सध्या चर्चेत आहे. चाहते धुरंधरच्या दुसऱ्या भागाच्या प्रतिक्षेत आहेत. परंतु या सिनेमाच्या चित्रीकरणादरम्यान महानगरपालिकेच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे बीएमसीनं आदित्य धर यांच्या प्रोडक्शन हाऊसला ब्लॅकलिस्ट करण्याचा प्रस्ताव मांडल्याची माहिती आहे. .नक्की काय घडलं?दक्षिण मुंबईतील बोरा बाजार, पेरीन नरिमन स्ट्रीट, मोदी स्ट्रीट इथं ३० जानेवारीला चित्रीकरणासाठी परवानगी देण्यात आली. परंतु शुटिंगवेळी अनेक नियम भंग झाल्याचं बीएमसीच्या लक्षात आलं.त्यातील काही मुद्दे:1) ज्वलनशील पदार्थांचा वापर - चित्रीकरणादरम्यान बीएमसीनं फटाके किंवा ज्वलनशील पदार्थ वापरण्याचा मनाई केली होती. परंतु सेटवर मशाल पेटवून चित्रीकरण करण्यात आलं. त्यातील पाच मशाली जप्त देखील करण्यात आल्या. २) विनापरवाना जनरेटर व्हॅन - रीतसर परवानगी न घेतला दोन जनरेटर व्हॅन वापरण्यात आल्या होत्या.३) बनावट बंदुकांचा वापर - पोलिस विभागाकडून दिलेल्या अटींचं पालन न करता सेटवर बनावट बंदुका वापरल्या गेल्या. ४) टेरेसवर शुटिंग - त्या परिसरातील इमारतीच्या गच्चीवर शुटिंग करण्यास परवानगी देण्यात आली नव्हती. तरीही त्या ठिकाणी चित्रीकरण करण्यात आलं. .काय कारवाई होणार?- १ फेब्रुवारी रोजी अनधिकृत ड्रोन वापरल्याप्रकरणी धुरंधर २ च्या टीमवर एफआयआर दाखल करण्यात आली होती. सतत सुचना देऊही नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी आता बीएमसी कडक कारवाई करणार आहे. - २५०० हजारांचं प्रोडक्शनचं हाऊसनं जमा केलेलं डिपॉजिट जप्त करण्यात आलं आहे. - तसंच नियमभंग केल्याप्रकरणी १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. - जर हा प्रस्ताव मान्य झाला तर आदित्य धर यांच्या प्रोडक्शन हाऊसला कधीच बीएमसीच्या मालमत्तांवर शुटिंग करण्याची परवानगी मिळणार आहे. .धुरंधर २ हा सिनेमा १९ मार्च 2026 रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. पहिला भाग प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरल्यानंतर आता सगळ्यांना दुसऱ्या भागाची उत्सुकता लागली आहे. परंतु कायदेशीर अडचणीमुळे उरलेल्या शुटिंगच्या कामात अडथळा येण्याची शक्यता आहे. .अमीषा पटेलला अटक होणार? 10 वर्षांपूर्वी घेतलेल्या पैशावरुन अजामीनपात्र वॉरंट, नक्की काय आहे प्रकरण?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.