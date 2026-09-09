'बोक्या सातबंडे' चित्रपटात पेपर विकणाऱ्या अभिनेत्याला ओळखलंत का? आज मराठीसोबतच बॉलिवूडही गाजवतोय, कोण आहे हा?

आता प्रसिद्धीच्या शिखरावर असणाऱ्या व्यक्तींना शून्यातूनच सुरुवात करावी लागली आहे. असेच काही मराठी कलाकार जुन्या चित्रपटात दिसतात ज्यांनी सहाय्यक भूमिका साकारत आपल्या करिअरची सुरुवात केली. प्रत्येकालाच थेट मुख्य भूमिकेसाठी विचारणा झालेली नाही. बॉलिवूडमध्ये शाहिद कपूर ते मराठी इंडस्ट्रीमधील आदेश बांदेकरांपर्यंत अनेकांनी आपल्या अभिनयाची सुरुवात ही छोट्या पात्रांपासूनच केलीये. आता अशाच एका कलाकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय जो आज खूप मोठा अभिनेता, दिग्दर्शक आहे मात्र त्या सिनेमात तो ओळखूही येत नाहीये. .जी गौरव जी या इंस्टाग्राम हॅण्डलवरून एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आलाय. ज्यात त्या नेटकऱ्याने 'बोक्या सातबंडे' या चित्रपटातील एक व्हिडिओ दाखवलाय. यात एक मुलगा एका पेपरवाल्याकडून पेपर विकत घेतोय. तो मुलगा चित्रपटात बोक्या सातबंडेचा भाऊ आहे. मात्र तो पेपर विकणारा व्यक्ती कोण आहे याकडे फारसं कुणी लक्ष दिलेलं नाही. तो व्यक्ती दुसरा तिसरा कुणी नसून लोकप्रिय लेखक, दिग्दर्शक आणि अभिनेते नागराज मंजुळे आहेत. नागराज यांनी या चित्रपटात पेपरवाल्याची भूमिका केली होती. सोबतच ते या चित्रपटाचे सहाय्यक दिग्दर्शकही होते. हा व्हिडिओ आणि नागराज मंजुळे यांची ओळख स्वतः गौरव जी यानेच शोधली आहे. .नागराज आज त्यांच्या चित्रपटांमुळे जगभरात लोकप्रिय आहेत. त्यांचे 'फॅन्ड्री', 'सैराट' हे चित्रपट डोळ्यात अंजन घालणारे ठरले. तर आता प्रेक्षक त्यांच्या आगामी बहुप्रतीक्षित अशा 'खाशाबा' या चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. तर बोक्या सातबंडे' चित्रपटाबद्दल सांगायचं तर हा २००९ सालचा राज पेंडुरकर दिग्दर्शित मराठी चित्रपट असून तो चेकमेट फेम कांचन सातपुते ह्यांची निर्मिती आहे. दिलीप प्रभावळकर यांनी लिहिलेल्या बोक्या सातबंडे नावाच्या पुस्तक मालिकेवर हा चित्रपट आधारित आहे. या चित्रपटामध्ये बोक्या नावाच्या दहा वर्षांच्या मुलाच्या रोमांचकालाची कथा आहे. अभिनेता संजय नार्वेकर यांचा मुलगा आर्यन नार्वेकर ह्याने बोक्याची भूमिका साकारली आहे..त्यांच्या मिसेस आमच्यासाठी चहा घेऊन आल्या... सचिन तेंडुलकरांच्या पाहुणचाराने भारावलेला निलेश साबळे; म्हणाला- जेव्हा ते आले... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.