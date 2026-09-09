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'बोक्या सातबंडे' चित्रपटात पेपर विकणाऱ्या अभिनेत्याला ओळखलंत का? आज मराठीसोबतच बॉलिवूडही गाजवतोय, कोण आहे हा?

BOKYA SATBANDE OLD SCENE VIRAL DID YOU RECOGNISE THE ACTOR: 'बोक्या सातबंडे' हा चित्रपट अनेकांना आठवत असेल. या चित्रपटात पेपर विकणाऱ्या या व्यक्तीला तुम्ही ओळखलंत का? आज त्याचं नाव जगभर गाजतंय.
nagraj manjule old scene in bokya satbande movie

nagraj manjule old scene in bokya satbande movie

esakal

Payal Naik
Updated on

आता प्रसिद्धीच्या शिखरावर असणाऱ्या व्यक्तींना शून्यातूनच सुरुवात करावी लागली आहे. असेच काही मराठी कलाकार जुन्या चित्रपटात दिसतात ज्यांनी सहाय्यक भूमिका साकारत आपल्या करिअरची सुरुवात केली. प्रत्येकालाच थेट मुख्य भूमिकेसाठी विचारणा झालेली नाही. बॉलिवूडमध्ये शाहिद कपूर ते मराठी इंडस्ट्रीमधील आदेश बांदेकरांपर्यंत अनेकांनी आपल्या अभिनयाची सुरुवात ही छोट्या पात्रांपासूनच केलीये. आता अशाच एका कलाकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय जो आज खूप मोठा अभिनेता, दिग्दर्शक आहे मात्र त्या सिनेमात तो ओळखूही येत नाहीये.

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