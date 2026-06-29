बंदुका, रहस्य आणि सस्पेन्स! सई ताम्हणकर-सुबोध भावेंचा 'बोल बोल राणी' थरार; पोस्टरने वाढवली सिनेमाची उत्सुकता

SUBODH BHAVE NEW MARATHI THRILLER MOVIE BOL BOL RANI: मराठी चित्रपटसृष्टीत सध्या आशयघन आणि वेगळ्या धाटणीच्या चित्रपटांना प्रेक्षकांची पसंती मिळत असताना, आता रहस्य, थ्रिलर आणि सस्पेन्सने भरलेला ‘बोल बोल राणी’ हा बहुचर्चित सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमाचं पोस्टर प्रदर्शित झालं असून पोस्टर पाहून चाहत्यांना सिनेमाबाबत उत्सुकता लागली आहे. .या पोस्टरमध्ये सई ताम्हणकर, सुबोध भावे, चिन्मय मांडलेकर आणि संभाजी ससाणे हे चारही कलाकार गंभीर आणि टेन्शनमध्ये दिसताय. तसंच त्यांच्या हातात बंदुका, चेहऱ्यांवरील गंभीर भाव यामुळे चित्रपटातील नक्कीच काहीतरी रहस्य असल्याचा असल्याचा अंदाज चाहते लावताय. .‘बोल बोल राणी’ हा एक असा रहस्यप्रधान चित्रपट आहे, जो एका महिलेच्या आयुष्याभोवती विणलेल्या गुंतागुंतीच्या घटनांचा थरारक प्रवास उलगडणारा आहे. नातेसंबंध, विश्वासघात, गूढ घटनांची साखळी आणि अनपेक्षित वळणांनी सजलेली कथा प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत खिळवून ठेवणारा हा सिनेमा १७ जुलै रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय. .गुलाबी साडी ते बॉलिवूड! संजू राठोडच्या गाण्याने पुन्हा जिंकली चाहत्यांची मनं, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.