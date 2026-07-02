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आगीत काय जळालं ते राखेलाच माहीत! ‘बोल बोल राणी’च्या ट्रेलरवर नेटकऱ्यांच्या भन्नाट कमेंट, चित्रपटात सईच्या तीन भूमिका?

SAI TAMHANKAR UPCOMING MOVIE: या वर्षीच्या ब्लॉकबस्टर मराठी चित्रपटांमध्ये आणखी एका चित्रपटाचा समावेश होणार असं दिसतंय. सई ताम्हणकरच्या 'बोल बोल राणी'च्या रहस्यमय ट्रेलरने प्रेक्षकांची उत्कंठा वाढवलीये.
bol bol rani trailer

bol bol rani trailer

esakal

Payal Naik
Updated on

प्रेक्षकांच्या मनात असंख्य प्रश्न निर्माण करणारा आगामी मराठी चित्रपट ‘बोल बोल राणी’चा बहुप्रतीक्षित ट्रेलर अखेर प्रदर्शित झाला असून, त्याने प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण केली आहे. प्रत्येक फ्रेममध्ये वाढणारा थरार, वेगवान घडामोडी आणि प्रत्येक क्षणात अधिक गडद होत जाणारं रहस्य यामुळे हा ट्रेलर प्रेक्षकांना विचार करायलाही भाग पाडतो. अपहरण, खून, संशय आणि एकामागून एक उलगडत जाणारी रहस्य प्रेक्षकांना एका वेगळ्याच जगात घेऊन जातात.

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