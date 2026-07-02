आगीत काय जळालं ते राखेलाच माहीत! ‘बोल बोल राणी’च्या ट्रेलरवर नेटकऱ्यांच्या भन्नाट कमेंट, चित्रपटात सईच्या तीन भूमिका?

प्रेक्षकांच्या मनात असंख्य प्रश्न निर्माण करणारा आगामी मराठी चित्रपट ‘बोल बोल राणी’चा बहुप्रतीक्षित ट्रेलर अखेर प्रदर्शित झाला असून, त्याने प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण केली आहे. प्रत्येक फ्रेममध्ये वाढणारा थरार, वेगवान घडामोडी आणि प्रत्येक क्षणात अधिक गडद होत जाणारं रहस्य यामुळे हा ट्रेलर प्रेक्षकांना विचार करायलाही भाग पाडतो. अपहरण, खून, संशय आणि एकामागून एक उलगडत जाणारी रहस्य प्रेक्षकांना एका वेगळ्याच जगात घेऊन जातात. .ट्रेलरमध्ये दिसते की या चित्रपटात सई ताम्हणकर एका वेगळ्या व रहस्यमय भूमिकेत दिसत आहे. चित्रपटाची कथा तिच्या पात्राभोवती फिरत असल्याची झलक ट्रेलरमधून पाहायला मिळते. तिच्या आयुष्यात घडणाऱ्या घटनांमागचं सत्य नेमकं काय आहे? ती या रहस्याची बळी आहे की सूत्रधार? तिच्या प्रत्येक भावामागे आणि प्रत्येक संवादामागे अनेक प्रश्न दडलेले असल्याने तिचं पात्र चित्रपटातील सर्वात मोठं कोडं ठरणार असल्याची उत्सुकता ट्रेलर निर्माण करतो. मात्र केवळ तिचीच नव्हे, तर सुबोध भावे, चिन्मय मांडलेकर आणि संभाजी ससाणे यांच्या व्यक्तिरेखाही तितक्याच गूढ आणि संशयास्पद वाटतात. .प्रत्येक जण काहीतरी लपवत असल्याची भावना ट्रेलरमधून सतत जाणवते. ते या रहस्याचा उलगडा करणारे आहेत, की स्वतःच या गूढ घटनांमध्ये अडकलेले आहेत? ते सईच्या आयुष्यातील घटनांचे साक्षीदार आहेत, सूत्रधार आहेत की, या सगळ्याचे बळी ठरणार आहेत? या प्रश्नांची उत्तरं चित्रपटातच मिळणार असल्याची उत्सुकता ट्रेलर निर्माण करतो. प्रत्येक पात्रावर संशय येतो, प्रत्येक प्रसंग नवा धक्का देतो आणि प्रत्येक ट्विस्टसोबत प्रेक्षकांचा अंदाज चुकीचा ठरतो. त्यामुळे ‘बोल बोल राणी’ हा प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत गुंतवून ठेवणारा एक चित्रपट ठरणार आहे. .सई ताम्हणकर, सुबोध भावे, चिन्मय मांडलेकर आणि संभाजी ससाणे यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला ‘बोल बोल राणी’ हा रहस्य, थरार आणि सस्पेन्सने भरलेला चित्रपट १७ जुलै रोजी प्रदर्शित होणार आहे..वडाला फेऱ्या मारून नाही तर बाहेरगावी असलेल्या जिनिलिया देशमुखने अशी साजरी केली वटपौर्णिमा, रितेशने उत्तर देत लिहिलं... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.