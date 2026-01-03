अक्षय खन्नाने भर मंडपात गर्लफ्रेंडला केलेला किस, प्रेमात होता पुर्णपणे वेडा, कोण होती ती अभिनेत्री?

Akshay Khanna kisses girlfriend at a wedding: अक्षय खन्ना सध्या धुरंधर सिनेमामुळे चर्चेत आला आहे. त्याची धुरंधर सिनेमातील रहमान डकैतची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली आहे. तसंच त्याच्या एन्ट्री डान्सने तर सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. धुरंधर सिनेमानंतर धर्मेंद्र याचं नशीब पालटलं आहे. परंतु अक्षय खन्नाच्या या डान्सच्या चर्चेदरम्यान त्याचा एक जुना किस्सा पुन्हा समोर आलाय. एका अभिनेत्रीच्या प्रेमात वेडा असलेल्या अक्षयनं भर मंडपात गर्लफ्रेंडच्या नवऱ्यासमोरच तिला किस केलं होतं. .अक्षय खन्ना आणि करिश्मा कपूरहिंदी सिनेसृष्टीत अक्षय खन्ना आणि करिश्मा कपूर यांच्या अफेअरबद्दल मोठी चर्चा होती. दोघांनी अनेक सिनेमांमध्ये एकत्र काम केलं आहे. एका सिनेमाच्या शुटिंगदरम्यान दोघे एकमेकांच्या प्रेमात होते. परंतु काही कारणास्तव त्यांचं लग्न होऊ शकलं नाही. करिश्माच्या आईचा दोघांच्या नात्याला विरोध होता. करिश्माच्या आईच्या म्हणण्यानुसार तिच्या करिअरला सुरुवात झाली होती. त्यामुळे त्यांनी अक्षय आणि करिश्माच्या लग्नाला विरोध केला..भर मंडपातच अक्षय खन्नानं केलेलं किसलग्नाच्या ठिकाणी अक्षय खन्नाने करिश्मा कपूरच्या हातावर किस केलं होतं. यावेळी लग्नात अनेक लोक उपस्थित होते. यावेळी करिश्मा कपूरचा पती संजय सुद्धा तिच्या बाजूला उभा होता. तरीदेखील त्याने न घाबरता करिश्माच्या हातावर किस केलं. .अक्षय आणि करिश्मा यांचं प्रेममाहितीनुसार सुरुवातीला अक्षय खन्नाचं करिश्मा कपूरवर एकतर्फी प्रेम होतं. तो कधीच तिच्यासमोर आपल्या भावना व्यक्त करु शकला नाही. परंतु नंतर दोघे रिलेशनशिपमध्ये आले. करिश्माचे वडिल रणधीर कपूर यांनी, अक्षयच्या वडिलांना लग्नाचा प्रस्ताव पाठवला होता पण बबिता यांनी यात हस्तक्षेप करत लग्नाला विरोध केला. .कपूर कुटुंबातील 'ही' अभिनेत्री असती अक्षय खन्नाची बायको, 'या' कारणामुळे लग्न ठरण्याआधीच मोडलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.