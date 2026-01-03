Premier

अक्षय खन्नाने भर मंडपात गर्लफ्रेंडला केलेला किस, प्रेमात होता पुर्णपणे वेडा, कोण होती ती अभिनेत्री?

AKSHAY KHANNA'S SHOCKING KISS WITH GIRLFRIEND AT WEDDING: अक्षय खन्नाने करिश्मा कपूरला लग्नात तिच्या नवऱ्यासमोरच किस केल्याने बॉलिवूडमध्ये मोठा वाद उभा झाला. दोघांचं प्रेम जास्त प्रमाणात एकतर्फी होतं, पण नंतर रिलेशनशिपमध्ये बदलले.
Akshay Khanna kisses girlfriend

Akshay Khanna kisses girlfriend

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Akshay Khanna kisses girlfriend at a wedding: अक्षय खन्ना सध्या धुरंधर सिनेमामुळे चर्चेत आला आहे. त्याची धुरंधर सिनेमातील रहमान डकैतची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली आहे. तसंच त्याच्या एन्ट्री डान्सने तर सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. धुरंधर सिनेमानंतर धर्मेंद्र याचं नशीब पालटलं आहे. परंतु अक्षय खन्नाच्या या डान्सच्या चर्चेदरम्यान त्याचा एक जुना किस्सा पुन्हा समोर आलाय. एका अभिनेत्रीच्या प्रेमात वेडा असलेल्या अक्षयनं भर मंडपात गर्लफ्रेंडच्या नवऱ्यासमोरच तिला किस केलं होतं.

Loading content, please wait...
bollywood
karishma kapoor
akshay khanna
bollywood actor
Entertainment news
Affair News
bollywod actor
Akshaye Khanna

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com