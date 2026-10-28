'तुम्ही निघा इथून!' अनुपम खेर यांनी महेश भट्ट यांना भर कार्यक्रमातून हाकललं? Video पाहून नेटकरी म्हणाले...

ANUPAM KHER MAHESH BHATT VIRAL VIDEO: बॉलिवूडमध्ये काही कलाकार आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकतात, तर काही दिग्दर्शक आपल्या कल्पकतेतून अविस्मरणीय कलाकृती घडवतात. अभिनेते अनुपम खेर आणि दिग्दर्शक महेश भट्ट ही त्यापैकीच दोन प्रसिद्ध नावं. एक जण पडद्यावर आपल्या अभिनयाची छाप सोडतो, तर दुसरा पडद्यामागे राहून कथा आणि व्यक्तिरेखांमधून जादू निर्माण करताय. दरम्यान अशातच एका कार्यक्रमात दोघेही एकत्र पहायला मिळाले. तिथं मंचावर फोटोशूट सुरु असताना अचानक असं काहीतरी घडलं की, अनुपम खेर यांनी महेश भट्ट यांना सर्वांसमोर 'तुम्ही इथून निघून जा' असं म्हटलं. त्यांचं बोलणं ऐकताच रागारागात महेश भट्ट तिथून निघून गेले. परंतु त्यांच्यात असं काय घडलं? असा प्रश्न सध्या नेटकऱ्यांना पडला आहे. .विक्रम भट्ट यांचा ‘तुमको मेरी कसम’ हा सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. नुकताच या सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला असून, त्यानिमित्ताने एका खास कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाला दिग्दर्शक महेश भट्ट यांचीही उपस्थिती होती. सिनेमात अभिनेते अनुपम खेर, अदा शर्मा आणि इश्वाक सिंग यांच्या प्रमुख भूमिका पाहायला मिळणार आहेत. दरम्यान, ट्रेलर लॉन्चदरम्यान पापाराझी कलाकारांचे फोटो काढत असताना महेश भट्ट स्टेजवर उपस्थित होते..व्हिडिओमध्ये सगळे कलाकार फोटोग्राफरला पोज देत होते. त्यावेळी अनुपम खेर अचानक महेश भट्ट यांना म्हणाले की, 'भट्ट सर, तुम्ही इथून निघा' यावर महेश भट्ट संतापले 'ठीक आहे निघतो मी' असं म्हणून तिथून निघून जाऊ लागले. त्यावेळी अनुभव खेर यांनी त्यांना हात देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांनी त्यांचा हात झटकला आणि खाली उतरले. फोटोग्राफरने त्यांना विचारलं की, 'भट्टसाहेब, तुम्ही निघताय का?' त्यावर ते संतापत म्हणाले की, 'ते जा म्हटले, मी जातोय' आणि ते रागारागत तिथून निघून गेले..सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल होत असून अनेकांनी अनुपम खेर यांनी महेश भट्टचा अपमान केल्याचं म्हटलय. तसंच अनुपम खेर यांच्या वागण्याबद्दल नाराजीही व्यक्त केलीय. एका नेटकऱ्यांनी लिहलं की, 'अनुपम सरांनी असं वागायला नको होतो' तर दुसऱ्या नेटकऱ्यांनी खेर यांची बाजू घेत 'अनुपम सर अतिशय योग्य वागले' असं म्हटलय. सध्या सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .'नाण्याची दुसरी बाजू!' ‘आमने सामने’च्या कलाकारांना का काढलं? लीना भागवत यांनी सांगितलं कारण, Video Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.