बॉबी देओलने 'या' अभिनेत्रीला दिलेली 'वन-नाईट स्टँडची ऑफर, सौंदर्यावर इतका प्रभावित झालेला की, म्हणाला...

BOBBY DEOL'S ONE-NIGHT STAND OFFER : बॉबी देओलचा वयक्तिक जीवन नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. त्याने एका अभिनेत्रीला वन नाइट स्टँडची ऑफर दिल्यामुळे बॉलिवूडमध्ये एक मोठा वाद निर्माण झाला.
Bobby Deol's one-night stand offer to Actress: बॉलिवूड अभिनेता धर्मेंद्र यांचा मुलगा बॉबी देओल त्यांच्या वयक्तिक आयुष्यामुळे नेहमीच चर्चेत होता. बॉबी देओल आणि तान्या देओल यांनी प्रेमविवाह केला आहे. माहितीनुसार बॉबी देओलला तान्या पहिल्या नजरेत आवडली होती. परंतु तान्या येण्यापूर्वी बॉबीचं अनेक अभिनेत्रींसोबत नाव जोडलं गेलं होतं.

