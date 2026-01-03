बॉबी देओलने 'या' अभिनेत्रीला दिलेली 'वन-नाईट स्टँडची ऑफर, सौंदर्यावर इतका प्रभावित झालेला की, म्हणाला...

Bobby Deol's one-night stand offer to Actress: बॉलिवूड अभिनेता धर्मेंद्र यांचा मुलगा बॉबी देओल त्यांच्या वयक्तिक आयुष्यामुळे नेहमीच चर्चेत होता. बॉबी देओल आणि तान्या देओल यांनी प्रेमविवाह केला आहे. माहितीनुसार बॉबी देओलला तान्या पहिल्या नजरेत आवडली होती. परंतु तान्या येण्यापूर्वी बॉबीचं अनेक अभिनेत्रींसोबत नाव जोडलं गेलं होतं. .बॉबी देओलच्या प्रेमप्रकरणामध्ये सगळ्यात जास्त चर्चा ही अभिनेत्री नीलम कोठारी हिच्यासोबतच्या नात्याबद्दल झाली. एकेकाळी निलम आणि बॉबी एकमेकांच्या प्रेमात वेडे झाले होते. परंतु दोघांनीही त्यांचं नातं गुप्त ठेवलं होतं. पंरतु धर्मेंद्र यांच्यामुळे दोघांचं लग्न होऊ शकलं नसल्याचं बोललं जातं. बॉबीचं पाच वर्षांचं रिलेशन होतं परंतु धर्मेंद्र यांची त्यांच्या नात्याला अजिबात मान्यता नव्हती..अभिनेता धर्मेंद्र यांना बॉबीनं एखाद्या अभिनेत्रीसोबत लग्न करावं असं वाटत होतं. त्यानंतर बॉबीचं नाव पुजा भट्टसोबत जोडलं गेलं. दोघांनी बराच काळ एकमेकांना डेट केलं, परंतु नंतर बॉबी दुसऱ्या महिलेच्या प्रेमात पडला, ती म्हणजे ९० च्या दशकातील सगळ्यात सुंदर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी..ममता कुलकर्णीने एका मुलाखतीमध्ये खुलासा केला होता की, बॉबी देओलने तिला वन नाईट स्टँडची ऑफर दिली होती. परंतु तिने त्याच्यासमोर एक अट ठेवली होती. ममता कुलकर्णी मुलाखतीत बोलताना म्हणालेली की, 'मी एका सिनेमाचं शुटिंग करत होते. त्याच वेळी बॉबी देखील बरसात सिनेमाचं शुटिंग करत होते. तेव्हा आम्ही एकत्र हॉटेलमध्ये थांबलेलो.'.'त्यावेळी मिथुन चक्रवर्ती यांनी बॉबीशी ओळख करुन दिली. त्यानंतर अनेक वेळा आमच्यात भेट होत राहिली. नंतर बॉबी आणि माझ्यात मैत्री झाली. परंतु नंतर बॉबीनं मला वन नाईट स्टँडची ऑफिर दिली' हे एकताच ममता कुलकर्णी यांना आश्चर्याचा धक्का बसला होता..त्यांना बोलायची हिम्मत कशी झाली? ती व्यक्ती जी पर्वतासारखी धर्मेंद्रंच्या पाठीशी राहिली; शेवटच्या श्वासापर्यंत ती तिथेच होती .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.