फॅमिली मॅन म्हणवणाऱ्या अभिनेत्याचे अनेक अभिनेत्रींशी शारीरिक संबंध; डिटेक्टीव्हची पोलखोल; पत्नीलाही सगळं माहितीये पण...

सोशल मीडियावर सेलिब्रिटी जे दाखवतात ते बऱ्याच प्रमाणात खोटं असतं. त्यांचं चाहत्यांसमोरचं वागणं वेगळं असतं. त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात ते अतिशय वेगळे वागतात, वेगळे राहतात. त्यात कलाकारांच्या विवाहबाह्य संबंधांची देखील चाहत्यांमध्ये चर्चा रंगते. कलाकारांसोबत काम करणाऱ्या व्यक्तींना याबद्दल माहिती असते आणि त्या व्यक्ती अनेकदा असे धक्कादायक खुलासे करताना दिसतात. अशाच एका खाजगी महिला गुप्तहेराने केलेल्या खुलाशाने सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. तिने एका अभिनेत्याच्या विवाहबाह्य संबंधांबद्दल सांगितलं आहे. या अभिनेत्याचे अनेक तरुण अभिनेत्रींनसोबत विवाहबाह्य संबंध होते असं ती म्हणालीये. .अभिनेत्याच्या या वागण्याबद्दल पत्नीला ठाऊक असूनही तिने त्याबद्दल कधीही कोणतीही पावलं उचलली नाहीत. मुळात पत्नीने सुरुवातीला शारीरिक संबंधांना फसवणूक मानलं नव्हतं, पण जेव्हा मुलांचा संबंध आला तेव्हा तिनं पाऊल उचललं. हा अभिनेता स्वतःला 'देशी मुंडा' म्हणवून घेतो. ही डिटेक्टिव्ह आहे तान्या पुरी. तान्याने नुकतीच सिद्धार्थ कननला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'मला वाटतं की बॉलिवूडमध्ये अनेक विवाहबाह्य संबंधांची प्रकरणं आहेत, पण लोक त्याबद्दल बोलत नाहीत. त्यांना ते किती परफेक्ट कपल आहे ,हे दाखवायचं आहे.त्यांनी पुढं सांगितलं की, हे कपल फार जुनं नाही, ज्यांनी २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला लग्न केले होतं. या नात्यात, पती उघडपणे फसवणूक करत होता आणि त्याचे अनेकतरुण अभिनेत्रींशी संबंध होते.' .ती पुढे म्हणाली, 'त्यानं २-३ चित्रपट केले आहेत, ज्यात त्याच्या तरुण अभिनेत्रींसोबतच्या संबंधांची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. या अभिनेत्याच्या पत्नीला या सर्व गोष्टींबद्दल माहिती होतं तरीही ती शांत होती. इतकंच नाही तर त्यांच्या मुलांनाही याबद्दल माहिती आहे. हा अभिनेता स्वत:ला देसी मुंडा म्हणवून घेतो. कॅमेऱ्यासमोर एकमेकांसोबत खूप चांगले वागतात, पाठीमागे मात्र...अभिनेत्याचे नको ते उद्योग सुरू असतात. आम्ही त्या अभिनेत्याची माहिती काढली, तो तो अभिनेत्रींना खूप काही देत असे, जेणेकरून त्याला त्या बदल्यात काहीतरी मिळेल.' .ही मुलाखतसमोर आल्यानंतर नेटकऱ्यांनी हा अभिनेता नेमका कोण आहे याचा अंदाज लावायला सुरुवात केलीये. काही नेटकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार हा अभिनेता अक्षय कुमार आहे. मात्र हे फक्त अंदाज आहेत. .किती तो वेंधळेपणा! गाडीत बसली, स्टेअरिंग हातात घेतलं पण लगेच खाली उतरली; तेजश्रीचा व्हिडिओ पाहून तुम्हालाही येईल हसू .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.