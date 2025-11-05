Premier

फॅमिली मॅन म्हणवणाऱ्या अभिनेत्याचे अनेक अभिनेत्रींशी शारीरिक संबंध; डिटेक्टीव्हची पोलखोल; पत्नीलाही सगळं माहितीये पण...

DETECTIVE TALKED ABOUT ACTORS DIRTY EXTRAMARITAL AFFAIRS: कलाकार हे कॅमेरासमोर जसे दिसतात तसे ते खऱ्या आयुष्यात असतातच असं नाही. आता एका डिटेक्टिव्हने एका अभिनेत्याची पोलखोल केलीये.
TANYA PURI

TANYA PURI

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

सोशल मीडियावर सेलिब्रिटी जे दाखवतात ते बऱ्याच प्रमाणात खोटं असतं. त्यांचं चाहत्यांसमोरचं वागणं वेगळं असतं. त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात ते अतिशय वेगळे वागतात, वेगळे राहतात. त्यात कलाकारांच्या विवाहबाह्य संबंधांची देखील चाहत्यांमध्ये चर्चा रंगते. कलाकारांसोबत काम करणाऱ्या व्यक्तींना याबद्दल माहिती असते आणि त्या व्यक्ती अनेकदा असे धक्कादायक खुलासे करताना दिसतात. अशाच एका खाजगी महिला गुप्तहेराने केलेल्या खुलाशाने सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. तिने एका अभिनेत्याच्या विवाहबाह्य संबंधांबद्दल सांगितलं आहे. या अभिनेत्याचे अनेक तरुण अभिनेत्रींनसोबत विवाहबाह्य संबंध होते असं ती म्हणालीये.

Loading content, please wait...
bollywood
akshay kumar
Entertainment news
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com