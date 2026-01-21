'जॅकी श्रॉफने सर्वांसमोर माधुरीला केल किस' धगधग गर्ल सुद्धा झाली अन्कम्फर्टेबल, नेटकरी म्हणाले...

Jackie Shroff Kisses Madhuri Dixit’s Hand: अभिनेत्री माधुरी दीक्षित आणि अभिनेता जॅकी श्रॉफ 90 च्या दशकातील चर्चेत असलेली जोडी होती. देवदास या चित्रपटात ते दोघे एकत्र पहायला मिळाले होते. देवदासमध्ये माधुरीनं चंद्रमुखी तर जॅकी श्रॉफने चुन्नीलालची भूमिका साकारली होती. दरम्यान बऱ्याचं वर्षानंतर दोघे ऑफस्क्रीन एकत्र पहायला मिळाले. 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'च्या सेटवर जॅकी आणि माधुरी यांच्या भेट झाली. या भेटीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .परंतु नेटकऱ्यांमध्ये या भेटीदरम्यान घडलेली एक गोष्ट खटकली आहे. सोशल मीडियावर चर्चेत आलेल्या या व्हिडिओमध्ये माधुरीनं ऑफ शोल्डर ड्रेस पिरधान केलाय. तर जॅकी सुद्धा एकदम सुटाबुटात तयार झालेलं पहायला मिळतय. यावेळी माधुरी आणि जॅकी पापाराझीसोबत एकत्र पोझ दिली. परंतु अशावेळी जॅकीनं माधुरीच्या हातावर किस केलं. यावेळी माधुरीच्या चेहऱ्यावरील हावभाव पाहून तिला ते आवडलं नसल्याचं नेटकऱ्यांना कळलं. .जेव्हा सेटवर माधुरी आली, त्यावेळी जॅकी खुप खुश झाला. त्याने माधुरीचा हातात हात घेऊन किस केलं. तसंच पापाराझीसोबत एकत्र पोझ सुद्धा दिल्या. हा व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांमध्ये वेगवेगळ्या चर्चा रंगताना पहायला मिळताय. काही नेटकऱ्यांनी दोघांना एकत्र पाहून आनंद व्यक्त केलाय तर अनेकांनी माधुराला ट्रोल केलय. .तर अनेकांनी व्हिडिओवक कमेंट करत जॅकीला ट्रोल केलय. एकाने 'कदाचित माधुरीला ही गोष्ट आवडली नाही. तिच्या चेहऱ्यावरील हावभाव कळून येताय.' असं म्हटलय, तर दुसऱ्यानं लिहलं की, 'कदाचित माधुरीला जॅकीसोबत फोटो काढायाचा नव्हता. तिच्या चेहऱ्यावरील हावभाववरुन स्पष्ट कळतय की, ती नाराज आहे.' तर एकानं लिहलं की, 'माधुरी अजिबात भाव देत नाहीय.' सध्या सोशल मीडियावर दोघांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .रणवीरच्या 'धुरंधर 2' मध्ये विकीची एन्ट्री, पुन्हा दिसणार लष्कर अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत, 'उरी'शी आहे खास कनेक्शन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.