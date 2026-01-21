Premier

'जॅकी श्रॉफने सर्वांसमोर माधुरीला केल किस' धगधग गर्ल सुद्धा झाली अन्कम्फर्टेबल, नेटकरी म्हणाले...

MADHURI DIXIT AND JACKIE SHROFF’S VIRAL VIDEO: ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’च्या सेटवर माधुरी दीक्षित आणि जॅकी श्रॉफ अनेक वर्षांनंतर एकत्र दिसले. मात्र या भेटीदरम्यान जॅकीने माधुरीच्या हातावर घेतलेल्या किसमुळे सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे.
Jackie Shroff Kisses Madhuri Dixit’s Hand: अभिनेत्री माधुरी दीक्षित आणि अभिनेता जॅकी श्रॉफ 90 च्या दशकातील चर्चेत असलेली जोडी होती. देवदास या चित्रपटात ते दोघे एकत्र पहायला मिळाले होते. देवदासमध्ये माधुरीनं चंद्रमुखी तर जॅकी श्रॉफने चुन्नीलालची भूमिका साकारली होती. दरम्यान बऱ्याचं वर्षानंतर दोघे ऑफस्क्रीन एकत्र पहायला मिळाले. 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'च्या सेटवर जॅकी आणि माधुरी यांच्या भेट झाली. या भेटीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.

