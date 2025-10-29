आजोबा राज्यपाल आणि गर्भश्रीमंत घराणं ! अभिनयासाठी घरातून पळाला पण कामामुळे खाल्ला बायकांकडून चपलांचा मार

Bollywood News : भारतीय सिनेविश्वात आजवर अनेक कलाकारांनी विविध भूमिका साकारल्या आहेत. अनेकांना आजही त्यांच्या भूमिकांच्या नावांनी ओळखलं जातं. यातीलच एका कलाकाराचं नाव लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्येही आहे. अतिशय श्रीमंत घरातून असलेल्या या व्यक्तीने निव्वळ अभिनयासाठी स्वतःच्या सुखसोयींवर पाणी फेरलं. कोण आहे हा अभिनेता जाणून घेऊया. .नायकांच्या बरोबरीनेच खलनायकांनीही बॉलिवूडमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली केली. त्यातीलच एक हा अभिनेता होता. एकदा तर दोन बायकांनी त्याला चपलांनी इतकं मारलं की पोलिसांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा लागला. हे अभिनेते होते किरण कुमार यांचे वडील आणि प्रसिद्ध अभिनेते जीवन. .जीवन यांचं खरं नाव ओंकार नाथ धर असं होतं. 60-80 च्या दशकात त्यांनी अनेक सिनेमांमध्ये निगेटिव्ह भूमिका साकारल्या. त्या काळातील ते लोकप्रिय खलनायक होते. तर पौराणिक सिनेमांमध्ये त्यांनी साकारलेली नारदमुनींनी भूमिकाही खूप गाजली होती. त्यांनी ही भूमिका त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीमध्ये 61 वेळा साकारली आहे. या साठी त्यांचं नाव लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदवलं गेलं. .हे सगळं जरी खरं असलं तरीही अभिनेता बनण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्याचा त्यांचा प्रवास सोपा नव्हता. त्यांचे आजोबा राज्यपाल होते. अतिशय श्रीमंत आणि प्रतिष्ठित कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला होता. त्यामुळे अशा घरातील मुलं सिनेमांमध्ये काम करत नाही, त्यामुळे घराण्याच्या प्रतिष्ठेला तडा जाईल या समजुतीमुळे त्यांना अभिनय करण्यापासून रोखलं गेलं. पण काहीही करून स्वप्न पूर्ण करण्याचा निर्धार त्यांनी केला होता आणि यासाठीच त्यांनी 18 व्या वर्षी घरातून पलायन केलं. त्यावेळी त्यांच्याकडे निव्वळ 26 रुपये खिशात होते. .जीवन यांच्या आई -वडिलांचं ते लहान असतानाच निधन झालं होतं. घरातील इतर नातेवाईकांनी त्यांचा सांभाळ केला होता. त्यांनी इतरांच्या मनाप्रमाणे वागावं असा खूप दबाव त्यांच्यावर त्या काळी होता. .मुंबईला आल्यावर त्यांना बराच स्ट्रगल करावा लागला पण नंतर त्यांनी अनेक सिनेमांमध्ये काम केलं. एक ते कार्यक्रमासाठी मुंबईबाहेर ट्रेनमध्ये प्रवास करत होते. ट्रेनमधून उतरत असतानाच एका महिलेने त्यांच्या तोंडावर चप्पल फेकून मारली. त्यानंतर आणखी एका महिलेने चप्पल फेकली तेव्हा पोलिसांनी हस्तक्षेप करत त्यांना थांबावलं..त्यानंतरही अनेकदा त्यांना प्रेक्षकांच्या रोषाचा सामना करावा लागला होता. पण हा प्रेक्षकांचा आशीर्वाद असं समजून त्यांनी तो हसत हसत स्वीकारला. 1987 मध्ये वयाच्या 71 व्या वर्षी जीवन यांनी अखेरचा श्वास घेतला. .खलिस्तानी पन्नूची दिलजीत दोसांजला धमकी; बिग बींच 'या' वादाशी काय आहे कनेक्शन?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.