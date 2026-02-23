ऐश्वर्याला मुलगी झाल्यावर सलमान खानची 'ही' होती प्रतिक्रिया, म्हणालेला...'मी मामा झालो..'

‘NOT JUST KAKA, I’M MAMA TOO’: बॉलिवूडमधील एक काळ असा होता जेव्हा फक्त आणि फक्त सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय यांच्या अफेअरची चर्चा रंगायची. 'हम दिल दे चुके सनम' सिनेमाच्या सेटवर दोघांमध्ये प्रेमाच्या भावना निर्माण झाल्या होत्या. परंतु वर्षभरात दोघांच्या नात्याचा शेवट झाला. त्या एका घटनेनंतर दोघांनी कधी एकत्र काम केलं नाही. दरम्यान अशातच आता सुनीता आहुजा यांच्या पॉडकास्टमध्ये पत्रकार हीना कुमावत यांनी आराध्याच्या जन्मानंतर सलमान खानची प्रतिक्रिया काय होती? याबद्दल सांगितलय. .गोविंदाची पत्नी सुनिता आहूजा हिच्या पॉडकास्टवर बोलताना हीना कुमावतने सलमान खान आणि ऐश्वर्याबद्दल गोष्टी शेअर केल्या. तसंच एश्वर्याला मुलगी झाल्यावर सलमानची काय रिअॅक्शन होती?याबद्दल सांगितलं. हीना कुमावत म्हणाल्या की, 'ऐश्वर्याने मुलगी आराध्याला जन्म दिला, त्याच्या दोन तीन दिवसानंतर सलमान खान एका मोबाईल कंपनीच्या ब्रॅण्ड एम्बेस्डर असल्यानं त्यांच्या इंटरविव घेण्याची संधी मिळाली. त्यावेळी मीडियावर ऐश्वर्या-अभिषेक यांच्या मुलीच्या जन्माबाबत सलमानची रिअॅक्शन जाणून घेण्यासाठी दबाव टाकला जायचा.'.हीना कुमावत म्हणाल्या, 'मला देखील ऐश्वर्या आई झाली याबाबत सलमानची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याबाबत विचारण्यात आलं. पंरतु मी प्रश्न विचारण्यास नकार दिला. कारण ऐश्वर्याचं लग्न झालं होतं. तिचा आणि सलमानचं कोणतच नातं नव्हतं. त्यामुळे एक महिला म्हणून मला प्रश्न विचारणं चुकीचं वाटलं. मी प्रश्न विचारण्यास नकार दिला.' .हिना पुढे बोलातना म्हणाल्या की, 'काही दिवसानंतर सोहेल खान यांना मुलगा झाला. तेव्हा मी त्यांना काका बनल्यावर कसं वाटतय, असं विचारलं. त्यावर बोलताना सलमान म्हणाला की, 'मी फक्त काका नाहीतर मामा सुद्धा झालो आहे. मी देवाकडे हीच प्रार्थना करतो की, त्यांना ११ मुलं व्हावी'.दरम्यान अभिषेकने सुद्धा एका मुलाखतीत ऐश्वर्या रायचं कौतूक केलं होतं. तो म्हणालेला की, 'आराध्याची काळजी, देखरेख अतिशय उत्तम पद्धतीने ऐश्वर्या घेते. मुलीला एवढं उत्तम सांभाळण्याचं क्रेडिट मी ऐश्वर्याला देतो. तिच्यामुळे मी शुटिंग करु शकतो, बाहेर जाऊ शकतो.'.प्रेक्षकांना धक्का! कलर्स मराठीवरील लोकप्रिय मालिकेने घेतला निरोप; नव्या सिरीयलसाठी जुनी मालिका गुंडाळली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.